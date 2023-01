1 Der Nullachter Samet Yilmaz bejubelte beim 4:0 gegen den FC Kreuzlingen gleich zwei Tore. Foto: Eibner/Pisa

Wer wird für die Restsaison der 08-Kapitän? Am Samstag beim 4:0 gegen den FC Kreuzlingen führte Nico Tadic die Villinger auf das Feld. Mit Tevfik Ceylan und Frederick Bruno gibt es zwei weitere Kandidaten.















Link kopiert

"Alle drei Spieler haben große Verdienste um den FC 08", will sich Coach Marcel Yahyaijan bis zum ersten Pflichtspiel des Jahres – am 25. Februar (14 Uhr) geht es im SBFV-Pokal-Viertelfinale zum Regionalligisten aus Bahlingen – festlegen, welcher der drei erfahrenen Leistungsträger die Spielführerbinde tragen wird. Doch zunächst steht für den 30-Jährigen die Vorbereitung im Mittelpunkt. Dabei bereiten winterliche Verhältnisse – nicht nur im heimischen Friedengrund – einige Probleme. Auch am Samstag beim zweiten Testspiel in Konstanz musste der Oberligist mit einem zum Teil gefrorenen Kunstrasen klarkommen.