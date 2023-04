1 Nico Tadic musste am Mittwoch beim Pokalspiel in Lahr früh angeschlagen vom Platz. Foto: Marc Eich

Karfreitag, 13.45 Uhr: Reiner Scheu ist nach dem Abschlusstraining vor dem Oberliga-Spiel des FC 08 Villingen bei der TSG Backnang (Samstag, 14 Uhr) wieder daheim. Vor dem Wiedersehen mit Mario Klotz hat der 68-Jährige gute und schlechte Nachrichten.









Klar – nach dem Einzug in das SBFV-Pokalfinale (2:1 in Lahr) durfte am Mittwochabend bei der Rückfahrt aus dem Volksbank Lahr Stadion etwas gefeiert werden. Ein Bierchen, so Reiner Scheu, war „ausdrücklich erlaubt“. Vor allem waren die Spieler des südbadischen Rekordpokalsiegers aber „müde und kaputt“. Dennoch wollen die Nullachter in Backnang den dritten Sieg in Folge feiern.