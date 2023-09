Damit wahrten die Nullachter mit nun vier Siegen nicht nur die weiße Weste in der heimischen MS Technologie-Arena, sondern die Villinger mischen auch weiter ganz vorne in der Tabelle mit. Dagegen setzte es für den FC Holzhausen am Freitagabend die sechste Niederlage in Folge.

Die schnellen Stimmen

08-Sportvorstand Denis Stogiannidis meinte kurz nach dem Abpfiff: „Das war von der Mannschaft eine Kraftleistung, ein Arbeitssieg. Die Mannschaft hat ein großes Lob verdient, genauso unser Athletikcoach.“ FCH-Coach Benjamin Maier sagte: „Ich denke, es war vor einer tollen Kulisse ein interessantes Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir besser. Bemängeln kann ich da nur, dass wir keine Tore erzielt haben. In der zweiten Hälfte kam Villingen besser ins Spiel.“ 08-Torwart Dennis Klose war einfach nur froh, „dass wir endlich einmal kein Gegentor kassiert haben“. Der Villinger Spielführer Tevfik Ceylan lobte seine Elf: „Was wir heute abgerufen haben, zeigt die Mentalität, die wir gerade haben. Die vier freien Tage haben wir uns alle echt verdient.“

Die Personalien

Wie erwartet: Spielführer Tevfik Ceylan (Sperre abgelaufen), Stürmer Marcel Sökler (für Dominik Emminger) und Goalie Dennis Klose (Kevin Ehmann) kehrten im Vergleich zum 4:1-Pokalsieg am Mittwochabend beim OFV in die Startelf zurück. Zudem durfte sich Matthias Stüber – für Leon Albrecht – in der Startelf beweisen. Angelo Rinaldi, Neuzugang vom Regionalligisten SGV Freiberg, stand am Freitagabend beim Flutlicht-Spiel doch noch nicht im Kader. Mokhtar Boulachab (privater Termin) fehlte ebenso im Derby. Beim FC Holzhausen konnte Jannik Michel von Beginn an doch spielen. Der Ex-Villinger Henning Schwenk stand zwischen den Pfosten.

Die erste Halbzeit

Trotz der für die Uhrzeit sehr hohen Temperaturen – und der Belastung des Cup-Viertfinales – legten die Nullachter gegen den Tabellenvorletzten aus dem Sulzer Ortsteil gleich ein hohes Tempo vor. Unter den Augen von Ex-Coach Reiner Scheu und dem ehemaligen Stürmer Mario Klotz, nun Trainer des Oberliga-Kontrahenten TSG Backnang, lief Außenverteidiger Enrico Krieger nach fünf Minuten auf und davon. Seine scharfe Hereingabe drückte FCH-Abwehrmann Marius Oberle unhaltbar über die eigene Linie. Holzhausen – zweikampfstark und mit viel Ballbesitz – spielte durchaus gut mit, doch der letzte Pass fand zunächst zu selten einen Abnehmer.

Enrico Krieger bejubelt die frühe 1:0-Führung der Nullachter. Foto: Marc Eich

Kamen die Schützlinge von Benjamin Maier einmal durch, stand da noch ein Dennis Klose im Weg. Doch insgesamt hatte der Tabellenvorletzte bei seinen Aktionen gegen zu passive Nullachter zu viel Platz. So auch beim Schuss aus 18 Metern von Kevin Müller, den der 08-Goalie (31.) stark zur zweiten Gästeecke abwehrte. Sogar noch besser war die Fußparade von Klose an den Pfosten gegen Marc Wissmann (35.). Im Gegenzug vergab auf der anderen Seite Abdu M’Boob (36.) aus kurzer Entfernung – nicht viel anders war es sechs Zeigerumdrehungen später nach schöner Kombination über Jorgo Pintidis und Tevfik Ceylan, der danach zu viel Rücklage (44.) hatte.

Mit der starken Schlussphase verdienten sich die Villinger die knappe 1:0-Führung nach einer fairen ersten Hälfte.

Die zweite Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einer Pintidis-Chance (55.). Danach scheiterte M’Boob an Schwenk (58.). Villingen war besser in den Zweikämpfen, stand stabiler in der Defensive. Nach gut einer Stunde sollten es bei Holzhausen deshalb die Ex-Nullachter Lars Czerwonka und Noah Haller sowie Niklas Schäuffele richten. Beim FC 08 ersetzte Jonas Zimmermann den etwas unglücklichen M’Boob. Der Angreifer sah von der Bank aus, wie Marcel Sökler nach überlegter Alihoxha-Vorlage nach 74 Minuten mit seinem vierten Saisontor für die Vorentscheidung sorgte. Holzhausen gab sich nicht geschlagen, doch es fehlte gegen clevere Villinger, bei denen Jonas Busam (85.) noch eine unnötige Ampelkarte kassierte, weiter die Durchschlagskraft. Am Ende holte der FC 08 verdient den fünften Saisondreier.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Krieger, Zölle, Bruno, Stüber – Alihoxha (89. Emminger), Busam, Pintidis (75. Cristilli), Ceylan (90. + 3 Albrecht)– M’Boob (64. Zimmermann), Sökler (82. Rodewald). FC Holzhausen: Schwenk – M. Oberle (80. Skoda), Brendle, Göttler (63. Czerwonka), Huss (65. Haller)– Müller, Wissmann (63. Schäuffele), Konz, Schuon – Pfeilhofer, Michel. Tore: 1:0 M. Oberle (5., Eigentor), 2:0 Sökler (74.). Schiedsrichter: Dominik Genthner (Dossenheim). Gelbe Karten: Pintidis, Alihoxha, Busam, Cristilli/Brendle. Ampelkarte: Busam (FC 08, 85.). Zuschauer: 1030.