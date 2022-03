1 Ibrahima Diakité (rechts) bejubelt den 1:1-Ausgleich der Nullachter. Mokhtar Boulachab freut sich mit seinem Teamkollegen. Foto: Marc Eich

Villingen spielte am Mittwochabend erstmals in diesem Jahr in der MS Technologie-Arena, führte dabei unter Flutlicht gegen den FSV Bietigheim-Bissingen bis zur 88. Minute verdient mit 2:1. Doch dann bejubelten die Gäste noch den Ausgleich.















Wenige Stunden vor dem Anpfiff: 30 Grad – Harry Föll schwitzt mit der philippinischen Nationalmannschaft im fernen Singapur. "Der FC 08 wird es im Vergleich zu unserem Spiel gegen Malaysia einfacher haben, gewinnt gegen Bissingen mit 2:1", gibt der Villinger Mittelfeldspieler seinen Tipp preis. Föll fehlt aufgrund seiner Länderspielreise noch bis Mitte nächster Woche.

Die Personalien

Sonst musste 08-Coach Marcel Yahyaijan am Mittwochabend – bei zunächst immerhin sechs Grad – nur auf seinen Bruder Kamran (Schulterverletzung) verzichten. In Sachen Startelf hatte der 29-Jährige im Vergleich zum 1:1 bei den Stuttgarter Kickers keine Veränderungen vorgenommen.

Die erste Halbzeit

Taktisch waren die Villinger aber offensiver ausgerichtet. Ibrahima Diakité (6.) kam einen Schritt zu spät, Tevfik Ceylan (10.) hatte Pech mit einem Pfostenschuss, Leon Albrecht (12.) zögerte in einem temporeichen Spiel einen Moment zu lange. Die Nullachter schnupperten gegen munter mitspielende Gäste also an der 1:0-Führung. Diese erzielten überraschend die Bissinger durch Filimon Gerezgiher (18.), der 08-Torwart Ibrahima Sy mit einem satten Schuss aus 18 Metern keine Chance gelassen hatte. Es war ein Wirkungstreffer: Villingen fand in der Folge nur noch selten gegen die nun kompaktere Defensive der Gäste ein Rezept. Doch dann startete der schnelle Diakité (36.) durch, überwand FSV-Keeper Moritz Welz mit einem eleganten Lupfer.

Die zweite Halbzeit

Pech für die personell zunächst unveränderten Nullachter, dass Jonas Busam (46.) bei seinem Schuss aus 14 Metern zu viel Rücklage hatte. Das Spiel wurde intensiver, Schiedsrichter Daniel Leyhr zückte in immer kürzeren Abständen gelbe Karten – vor allem für die Gäste. Für den angeschlagenen Erich Sautner kam Thomas Kunz (62.). Dann jubelte Mauro Chiurazzi (64.) schon, doch der Kopfball des Innenverteidigers ging knapp am Gehäuse vorbei. Besser machte es Diakité (70.), der sich vor seinem bereits fünften Tor für die Nullachter dynamisch durchgesetzt hatte. Fast hätte der Franzose (73.) noch einen dritten Treffer nachlegt. Bissingen versuchte noch einmal alles, doch echte Chancen waren Mangelware. Bis zur 88. Minute, als Benedikt Landwehr doch noch 08-Torwart Sy – aus abseitsverdächtiger Position –­ zum 2:2 überwand.

Das Fazit

Villingen erspielte sich über die 90 Minuten ein Chancenplus, die Bissinger waren aber bei Kontern immer gefährlich. Am Ende war es auch der stets torgefährliche Doppelpacker Ibrahima Diakité, der lange den Unterschied ausmachte. Doch dann kassierten die Nullachter kurz vor dem Schlusspfiff noch den bitteren Ausgleich.

Das Nationalmannschaftsdebüt

Harry Föll lag in seiner Vermutung also in Sachen FC 08 nicht ganz richtig - dafür in Sachen Philippinen, die sich am Mittwoch in Singapur gegen Malaysia mit 0:2 geschlagen geben mussten. Egal: Föll feierte in der 79. Minute sein Debüt für die philippinische Nationalelf. Damit erfüllte sich für den Nullachter ein großer Traum. "Das war krass", so Föll nach seiner Premiere.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Sy – Liserra, Ovuka, Chiurazzi, Bruno – Albrecht, Boulachab, Busam (83. Tadic), Ceylan – Sautner (62. Kunz), Diakité (86. Badiane). FSV Bietigheim-Bissingen: Welz – Hauser (86. Sejdijaj), Reich, Toth, Götz, Mamic, Landwehr, Mahler (76. Sarak), Gerezgiher (52. Ngo), Kasiar (52. Haile), Hemmerich.Tore: 0:1 Gerezgiher (18.), 1:1 Diakité (36.), 2:1 Diakité (70.), 2:2 Landwehr (88.). Schiedsrichter: Daniel Leyhr (Reutlingen).Gelbe Karten: Bruno/Toth, Ngo, Hemmerich. Zuschauer: 300.