FC 08 Villingen – die Wende?: Das andere Gesicht, Unverständnis, Giles-Zeichen und Göppinger Megakrise

Chance überzeugend genutzt, das nächste Schlüsselspiel vor den Augen: Villingen und Coach Steffen Breinlinger wollen nun Mitabsteiger Göppingen noch tiefer in die Krise schicken.
OBERLIGA War der Sieg des Willens auch die Wende zu mehr (defensiver) Konstanz? Dies hofft nicht nur Steffen Breinlinger nach dem überzeugenden 1:0-Heimsieg gegen Abstiegskandidat Gmünd. „Wir haben als Gemeinschaft ein anderes Gesicht gezeigt“, ist der 08-Coach davon überzeugt, dass seine Elf am kommenden Samstag bei Göppingern, die tief in der Krise stecken, nachlegen.