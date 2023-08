Kapitän Tevfik Ceylan erzielt gegen einen guten Oberliga-Aufsteiger in der 55. Minute per Freistoß das entscheidende Tor. Großes Lob von Coach Ryszard Komornicki.

Der FC 08 Villingen hat am Samstagnachmittag beim FC Denzlingen mit 1:0 (0:0) gewonnen und bleibt damit nach zwei Spieltagen in der Oberliga ungeschlagen. Es war ein Arbeitssieg der Villinger, die in ihrer zurückliegenden englischen Woche kein Gegentor kassierten. 08-Coach Ryszard Komornicki lobte sein Team nach dem Schlusspfiff: „Erst Regen, dann 30 Grad warm – nach zwei Spielen in dieser Woche hat die Mannschaft sehr gut gearbeitet und kämpferisch alles gegeben. Ich stufe diesen knappen Sieg von der Wertigkeit her höher ein als unser 4:0 gegen den VfR Mannheim.“

Die Personalien

Komornicki baute exakt auf die Startelf, die vor einer Woche gegen den VfR Mannheim erfolgreich den Saisonauftakt bestritten hatte. Im Vergleich zum Pokalspiel in Geisingen war also Marcel Sökler auch wieder bei den Villingern dabei.

Der FC Denzlingen musste mit Santiago Fischer, Erich Sautner, Leandro Einecker und Jetmir Qorraj gleich auf vier Leistungsträger – davon drei Offensivkräfte – verzichten.

Die ersten 45 Minuten

Doch dies merkte man den Gastgebern in der ersten Halbzeit nicht an. Der Aufsteiger aus Denzlingen war insgesamt in den ersten 45 Minuten das aktivere Team mit einem Chancenplus gegenüber dem FC 08. Den Schwarzwäldern fehlte im ersten Durchgang noch etwas das druckvolle Spiel nach vorne.

Die Gäste hatten Glück, dass sie bei guten Möglichkeiten der Denzlinger Matthis Eggert (15.), Hendrik Gehring (22.), abermals Eggert (23.) und Karl-Luis Dees (27.) nicht in Rückstand gerieten. Bei der letztgenannten Chance reagierte 08-Keeper Dennis Klose glänzend.

Gegen Ende der ersten Halbzeit hin erspielte sich der FC 08 seine ersten guten Möglichkeiten durch Kapitän Tevfik Ceylan (39./Linksschuss) und Abdu M’Boob (41./Kopfball – starke Parade von Denzlingens Keeper Niklas Schindler). Mit einem 0:0 wurden die Seiten gewechselt.

Der zweite Durchgang

Zehn Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, als der entscheidende Freistoßtreffer von Tevfik Ceylan aus 23 Metern Distanz fiel. „Ich habe den Torhüter schon etwas ausgeguckt, sein Stellungsspiel bereits in der ersten Halbzeit beobachtet“, so ein glücklicher Kapitän später nach dem Schlusspfiff. Denzlingens Schlussmann Niklas Schindler sah bei diesem Treffer des Tages tatsächlich nicht gut aus.

In der letzten halben Stunde gaben die Denzlinger alles, erspielten sich aber nicht mehr die ganz großen Chancen, weil der FC 08 kämpferisch und läuferisch alles in die Waagschale warf und gut verteidigte. Sehr abgezockt wirkten die Gäste in der Schlussphase. Am Ende stand ein hart erarbeitetes 1:0 für die Villinger, die weiterhin an der Tabellenspitze der Oberliga stehen.

Die ersten Stimmen

Tevfik Ceylan ist momentan einfach nur „glücklich“: „Es passt bis hin zum Trainerteam alles bei uns. Gegen einen immer noch euphorischen Aufsteiger wie Denzlingen zu gewinnen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein für uns sehr wichtiger Sieg in dieser Anfangsphase der Saison.“

Ryszard Komornicki zeigte sich glücklich über den zweiten Saisonsieg: „Die Jungs haben nach einer intensiven Woche noch einmal alles gegeben und sich diesen Sieg verdient. Denzlingen hat einiges an Klasse in seinem Team. Hier werden auch andere Mannschaften noch an ihr Limit gehen müssen.“

Denzlingens Coach Marco Dufner hatte am Ende „eine clevere Villinger Mannschaft“ gesehen. „Das ist eben Oberliga. Eine Standardsituation entscheidet ein Spiel, in das wir viel investiert haben. Ich hätte mir aber im letzten Drittel des Spielfeldes noch mehr Durchschlagskraft von uns gewünscht.“

Die Statistik

FC Denzlingen: Schindler – Amrhein, Stein, Dees (65. Boye), Bayram, Respondek (78. Lickert), Vrazalica, Lawson, Wiese, Gehring, Eggert (72. Butov).FC 08 Villingen: Klose – Krieger, Zölle, Bruno, Stüber – Pintidis (46. Cristilli), Alihoxha (65. Boulachab) Busam (70. Yilmaz), Ceylan – M’Boob (65. Albrecht), Sökler.Tore: 0:1 Ceylan (55./Freistoß).

Schiedsrichter: Roy Dingler (Pforzheim).

Zuschauer: 450.

Gelbe Karten: Gehring/ Lawson – Alihoxha.