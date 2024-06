Der 1. Juni 2024 wird in der Geschichte des großen Traditionsclubs FC 08 Villingen unvergessen bleiben. Nach dem Pokalsieg schafften die Nullachter als Meister der Oberliga den Aufstieg in die Regionalliga. Unser Autor ist sich sicher, dass der FC 08 nun – auch langfristig – sehr große Zukunftsperspektiven besitzt.









Die Krönung einer fantastischen Saison ist perfekt. Eine Woche nach dem Pokalsieg feiern die Villinger verdient den Titelgewinn in der Oberliga und kehren nach 52 Jahren in die Regionalliga zurück. Für die U21 geht damit als Verbandsliga-Meister die Türe zur Oberliga auf. Die B-Junioren sind in der neuen Saison ebenfalls wieder Oberligist.