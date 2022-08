1 Torjäger Ibrahima Diakité ließ die Nullachter auch am Samstag in Neckarsulm jubeln. Foto: Eibner/Thomas Heß

Drittes Saisonspiel – zweiter Sieg, der erste Dreier in der Fremde: Der FC 08 Villingen bejubelte am Samstagnachmittag einen 1:0 (0:0)-Sieg in Neckarsulm – und dies in Unterzahl. Den Treffer markierte Torjäger Ibrahima Diakité.















Link kopiert

"Wir haben in Sachen Planung nichts geändert. Wenn die Jungs aber am Samstag nicht gewinnen, dann könnte es nächste Woche eine Extraeinheit geben", hatte 08-Coach Marcel Yahyaijan im Vorfeld angekündigt. Dessen Spieler waren nach dem Spielabbruch gegen den FC Holzhausen im Vergleich zur Neckarsulmer Sport-Union frischer, die am Mittwochabend beim 2:2 in Hollenbach in der 89. Minute noch den späten Ausgleich kassiert hatte.

Die Personalien

Während Maxime Foulon die ersten 4:30 Spielminuten gegen Holzhausen von der Bank aus verfolgen musste, stand der französische Stürmer nun an der Pichterichstraße 71 wieder in der Startelf. Der 30-jährige Trainer setzte also auf zwei "echte" Stürmer, stellte im Vergleich zum abgebrochenen Derby taktisch um. Marcel Yahyaijan schickte zudem Matthias Stüber von Beginn an aufs Feld. Für Georgios Pintidis und Jonas Brändle war deshalb kein Platz in der Startelf.

Die erste Halbzeit

Die rund 180 Zuschauer bekamen zunächst zwei frühe gelbe Karten der Gastgeber und viele Standards auf beiden Seiten zu sehen. Nach und nach kam Neckarsulm besser ins Spiel, hatte die ersten Chancen. Glück hatten die Villinger, dass Schiedsrichter Haris Kresser nach knapp einer halben Stunde einen Treffer der Gastgeber aberkannte: Dem Abseitstor folgte eine gute Chance von Leorant Marmullaku (38.). Als drei Zeigerumdrehungen später Innenverteidiger Mauro Chiurazzi glatt Rot sah, waren nur noch zehn Villinger auf dem Rasen. Der Nullachter hatte als letzter Mann gegen den durchgebrochenen Kreshnik Lushtaku eingegriffen.

Die zweite Halbzeit

Marcel Yahyaijan reagierte auf den Platzverweis und die Überlegenheit von Neckarsulm in der ersten Hälfte. Für Matthias Stüber kam Frederick Bruno, wenig später ersetzte Tevfik Ceylan Regisseur Erich Sautner, der nach 48 Minuten noch einen Freistoß knapp über die Latte gesetzt hatte. Der Gastgeber drängte weiter auf den Führungstreffer, die Nullachter setzten auf Standards. Und auf den einen Konter! Diesen vollendete Torjäger Ibrahima Diakité (63.), der schon beim 1:0 gegen den Freiburger FC eingenetzt hatte, eiskalt nach einer sehenswerten Einzelleistung zur überraschenden 08-Führung. Neckarsulm wechselte offensiv, bei den Villingern kamen dafür Fabio Liserra und Jonas Brändle. Der Gastgeber rannte weiter an, die Nullachter um den starken Rückhalt Dennis Klose, der nicht nur gegen Arel Demir (86.) rettete, verteidigten mit aller Macht den knappen Vorsprung. Als um 15.53 Uhr auch die fünf Minuten lange Nachspielzeit vorbei war, kannte der Jubel der Villinger keine Grenzen. Drei (wichtige) Punkte in Unterzahl, keine Extraschicht – das Wochenende konnte beginnen.

Die schnelle Stimme

08-Coach Marcel Yahyaijan sagte kurz nach dem Sieg: "Ich glaube, dass der Sieg in der Summe nicht unverdient war, weil wir sehr gut verteidigt haben. Dass wir dann aus einer Chance das Tor machen, ist natürlich die Krönung gewesen."

Die Statistik

Sport-Union Neckarsulm: Berisha – Marmullaku (72. Fischer), Selz, Lushtaku, Pöhler (64. Mc Donald) – Gebert, Müller, Gotovac (70. Demir), Neupert – Mägerle (87. Trianni), Pander.

FC 08 Villingen: Klose – Ovuka, Busam, Chiurazzi, Stüber – Albrecht, Hertrich, Alihoxha (64. Liserra), Sautner (56. Ceylan) – Diakité, Foulon (66. Brändle).

Tor: 0:1 Diakité (63.).

Schiedsrichter: Haris Kresser (Waldwimmersbach).

Gelbe Karten: Selz, Mägerle, Marmullaku, Demir/Busam.

Rot: Chiurazzi (41.).

Zuschauer: 180.

DJK Donaueschingen und FC Holzhausen

Während Landesligist DJK Donaueschingen am Freitagabend beim 1:2 gegen den FC Überlingen in der Landesliga nicht die weiße Weste wahren konnte, sorgt Oberliga-Aufsteiger FC Holzhausen weiter für Furore. Janik Michel erzielte beim 3:1 gegen den FC Nöttingen zwei Treffer des Aufsteigers.