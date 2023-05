24 Saisontore erzielte Ibrahima Diakité in der abgelaufenen Oberliga-Saison für den FC 08 Villingen. Dass höherklassige Vereine auf den französischen Stürmer aufmerksam werden würden, war also quasi vorprogrammiert. Nun steht fest: Der 26-Jährige verlässt die Nullachter und schließt sich zur kommenden Saison dem Regionalligisten VfR Aalen an. Das gab der Verein auf der Ostalb am Mittwochabend bekannt.

„Ibrahima hat bewiesen, dass er in der Oberliga einer der Top-Stürmer ist. Es ist eine Freude, so einen Spieler in unseren Reihen zu wissen“, freut sich Aalens Cheftrainer Tobias Cramer über den bevorstehenden Wechsel des Nullachters zum Tabellen-15. der abgelaufenen Regionalliga-Saison. Der Franzose war im Januar 2021 nach Villingen gewechselt und erzielte seitdem in 52 Oberliga-Partien – und fast 4300 Minuten – starke 38 Tore.