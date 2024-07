1 Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC 08 und dem 1. FC Heidenheim am 17. August wirft seine Schatten voraus. Foto: Jan Woitas/dpa

Wie die Regularien aussehen. Tickets sind nur online erhältlich. Gästefans erhalten seperate Quote.









Beim FC 08 Villingen läuft nicht nur der Countdown für den Saisonstart in der Regionalliga, sondern auch der Ticket-Vorverkauf für das schon mit Spannung erwartete Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag, 17. August, um 15.30 Uhr in der MS Technologie-Arena zwischen dem FC 08 und dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim. Nun beginnt der Ticketverkauf in zwei Phasen.