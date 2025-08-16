FC 08 Villingen DFB Pokal: Großer Kampf – doch die Bielefelder A-Junioren setzen sich klar durch

Die 08-Talente verkaufen sich vor 300 Zuschauern phasenweise gut, verlieren aber am Ende gegen den Bundesligisten mit 0:5. Coach Mike Duffner sieht einige positive Ansätze.
DFB Pokal, 1. Hauptrunde A-Junioren: FC 08 Villingen – Arminia Bielefeld 0:5 (0:2). Der Bundesliga-Nachwuchs von Arminia Bielefeld setzte sich gegen das Verbandsliga-Team des FC 08 verdient vor 300 Zuschauern durch und erreichte die 2. Hauptrunde. Die Nullachter setzten insgesamt 17 Spieler ein, verdienten sich aufgrund ihres kämpferischen Einsatzes ein Lob.