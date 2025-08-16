FC 08 Villingen DFB Pokal: Großer Kampf – doch die Bielefelder A-Junioren setzen sich klar durch

Die 08-Talente verkaufen sich vor 300 Zuschauern phasenweise gut, verlieren aber am Ende gegen den Bundesligisten mit 0:5. Coach Mike Duffner sieht einige positive Ansätze.

DFB Pokal, 1. Hauptrunde A-Junioren: FC 08 Villingen – Arminia Bielefeld 0:5 (0:2). Der Bundesliga-Nachwuchs von Arminia Bielefeld setzte sich gegen das Verbandsliga-Team des FC 08 verdient vor 300 Zuschauern durch und erreichte die 2. Hauptrunde. Die Nullachter setzten insgesamt 17 Spieler ein, verdienten sich aufgrund ihres kämpferischen Einsatzes ein Lob.

Die erste Halbzeit

Die Nullachter kassierten nach vier Minuten – etwas unglücklich – nach einem Freistoß-Flatterball von Gästestürmer Eyyub Yasar das 0:1. Fünf Minuten später vergab Villingens Saheed Bello einen Strafstoß, den Arminia-Keeper Anton Kollmeier hielt.

In der Folgezeit gefielen die Gastgeber mit viel kämpferischen Einsatz – sie gewannen einige Zweikämpfe. Aber der FC 08 konnte sich in dieser Phase erst einmal keine weiteren Chancen herausspielen. Die Ostwestfalen besaßen zwar mehr Ballbesitz, waren aber im Abschluss zu wenig druckvoll. Die Nullachter hielten die Partie bis kurz vor der Pause offen. Dann glänzte Arminia-Talent Onur Yazman mit einem Schuss ins Tordreieck der Villinger zum 2:0.

Die zweite Halbzeit

Im zweiten Durchgang verzeichneten die Bielefelder schnell einen Lattentreffer und erhöhten in der 60 Minute durch Yasar auf 0:3. Damit war die Partie gelaufen, aber die Villinger versuchten auch in der Schlussphase, zumindest noch den Ehrentreffer zu erzielen. Für das 4:0 von Arminia war Bellal Afghanyar (84.) zuständig. Der 5:0-Endstand für die Ostwestfalen war Danny Gross (87.) vorbehalten.

Unsere Empfehlung für Sie Türk. SV Singen Das ist der Nachfolger von Cristian Mendes Der Oberligist Türk. SV Singen hat am Freitagnachmittag seinen neuen Trainer bekanntgegeben.

Die Trainerstimmen

08-Coach Mike Duffner sah einige gute Ansätze bei seinem Team: „Vom Fitnessstand sind wir in der Vorbereitung schon weit. Das 0:1 fällt unglücklich, das 0:2 mit einem Traumtor kurz vor der Pause zeitlich unpassend. Wir haben phasenweise gut mitgehalten. Wichtig war auch, dass alle noch bei uns zum Einsatz kamen. Bei den Bielefeldern hat man gemerkt, dass sie schon voll im Punktspielbetrieb der Nachwuchsliga stehen.“

Arminia-Trainer Marcel Drobe zeigte sich mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft nicht einverstanden. „Im zweiten Durchgang haben wir es besser gemacht. Das 5:0 spricht zwar eine klare Sprache, aber ein paar Dinge hätten wir besser machen können.“

Die Statistik

FC 08: Ahmad (76. Bob) – Renz, Oberthür (65. Mujanic), Schilling (54. Rutschmann), Bösinger (54. Hubriienko), Emminger, Philipp (76. Häßler), Bello, Dettendorfer (76. Schroschk), Reisich, Vorih (65. Zimmermann). Arminia Bielefeld: Kollmeier – Bärenwaldt (67. Dick), Sieveking, Nahler, Kosar, Afghanyar, Wegener, Theoridis (67. Gross), Unruh (40. Jessin), Yazman (67 Haase), Yasar.

Tore: 0:1 Yasar (4.), 0:2 Yazman (43.), 0:3 Yasar (60.), 0:4 Afghanyar (84.), 0:5 Gross (87.).Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg).Zuschauer: 300.

Besondere Vorkommnisse: 08-Stürmer Saheed Bello (9.) vergibt einen Strafstoß.