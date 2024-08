FC 08 Villingen DFB-Pokal: Endet der Erstrundenfluch gegen den 1. FC Heidenheim?

Wenn der FC 08 Villingen am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf www.schwarzwaelder-bote.de) im DFB-Pokal auf den Bundesligisten 1. FC Heidenheim trifft, dann will der Regionalliga-Aufsteiger erstmals den Sprung in die 2. Hauptrunde feiern. Es ist der zwölfte Versuch der Nullachter, im nationalen Cup für einen ganz großen Coup zu sorgen.