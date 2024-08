FC 08 Villingen DFB-Pokal: 5000 Tickets sind schon verkauft

1 Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal am nächsten Wochenende wirft ihre Schatten voraus. Foto: Eibner

An diesem Samstag (ab 10 Uhr) geht noch ein Restkontingent an Sitzplatzkarten in den Online-Vorverkauf. 08-Verantwortliche hoffen gegen den 1. FC Heidenheim auf ein ausverkauften Haus.









Link kopiert



DFB-POKAL/REGIONALLIGA 5000 Tickets sind bereits für das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. FC Heidenheim (Samstag, 17. August, 15.30 Uhr) verkauft. Am Samstag (10 Uhr) geht noch per online ein Restkontingent an Sitzplatzkarten in den Vorverkauf. „Wir freuen uns über den Zwischenstand beim Kartenvorverkauf und hoffen in einer Woche auf ein ausverkauftes Pokalspiel“, betont Alexander Rieckhoff, der Pressesprecher des FC 08.