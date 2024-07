1 Das große Bayern-Talent Paul Wanner verstärkt den 1. FC Heidenheim. Zuletzt war er von den Münchnern an den Zweitligisten Elversberg ausgeliehen worden. Foto: Eibner

Aktuell absolviert Trainer Frank Schmidt mit seinem Kader das erste Trainingslager dieser Vorbereitungsperiode in Südtirol.









Link kopiert



Der 1. FC Heidenheim, Pokalgegner des FC 08 Villingen am 17. August (15.30 Uhr), ist am Montag in die Vorbereitung mit den obligatorischen Leistungstests eingestiegen und nun ins erste Saison-Vorbereitungstrainingslager nach Natz-Schabs in Südtirol gefahren.