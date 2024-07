FC 08 Villingen DFB-Pokal: 1. Runde gegen 1. FC Heidenheim – freier Ticketverkauf läuft

Beim FC 08 Villingen läuft nicht nur der Countdown für den Saisonstart in der Regionalliga am Samstag in Fulda, sondern auch der für das schon mit Spannung erwartete Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag, 17. August (15.30 Uhr), in der MS Technologie-Arena zwischen dem FC 08 und dem 1. FC Heidenheim.