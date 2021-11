1 Zu viel Schnee – auch das Verbandsliga-Derby fiel aus. Foto: Eibner

Nach dem Oberliga-Heimspiel der Nullachter gegen Bruchsal musste am Sonntag auch die Partie der Verbandsliga-U21 des FC Villingen gegen die DJK Donaueschingen verlegt werden.















Link kopiert

"Aufgrund des Schnees mussten wir das Spiel absagen", sagte 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Dies gilt auch für die Oberliga-Partie des FC Villingen gegen den 1. FC Bruchsal, die am Samstag ausfiel. "Und auch für die kommenden Tage ist Schneefall vorhergesagt", glaubt Trainer Marcel Yahyaijan nicht, dass das Heimspiel gegen Bissingen am kommenden Samstag über die Bühne geht.

Ebenfalls der Witterung zum Opfer fielen die Landesliga-Spiele des FC Bad Dürrheim (in Dettingen) und des FV Marbach (gegen Gottmadingen). Dabei soll die Partie der Marbacher bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) nachgeholt werden. In der Bezirksliga fand nur ein Spiel statt. Geisingen schlug Tennenbronn mit 2:0.