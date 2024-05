1 Sie wollen es am Samstag packen. Das 08-Team hat das große Ziel vor Augen: „Wir schauen einzig und allein auf uns.“ Foto: ToBaur

Das Meisterschaftsfinale in der Oberliga: Villinger greifen nach der Regionalliga. Chefcoach Mario Klotz sagt: „Einen Aufstieg zu erleben, bleibt unvergesslich.“ Gegen Pforzheim werden bis zu 4000 Zuschauer erwartet. Der Medienrummel ist groß.









Villinger Fußballherz, was willst du mehr? Der FC 08 Villingen möchte an diesem Samstag im letzten Oberligaspiel (15.30 Uhr – daheim gegen den 1. CfR Pforzheim) Geschichte schreiben. Die Nullachter greifen nach dem Aufstieg in die Regionalliga. Es wird ein Super-Samstag für den Villinger Traditionsclub.