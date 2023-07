Der Oberligist FC 08 Villingen hat sein erstes Testspiel am Samstag auswärts gegen eine Auswahl des SV Haslach (Bezirksliga)/SC Hofstetten (Verbandsliga) souverän mit 5:1 (1:1) vor 200 Zuschauern gewonnen.

Die Personalien

Der neue 08-Coach Ryszard Komornicki setzte praktisch zwei komplette Mannschaften ein. Es fehlten aber noch Torhüter Dennis Klose, der nach seiner Hochzeit in dieser Woche noch bis Montag frei hat, sowie Tevfik Ceylan und Engin Alihoxha (beide aufgrund privaten Terminen). Die drei Neuzugänge – Marcel Sökler, Neven Ivancic und Enrico Krieger – standen in der Startaufstellung.

Der Auftritt der beiden Probespieler

Zwei afrikanische Spieler (ein Innenverteidiger und ein Stürmer), die zuletzt in Frankreich und in Italien spielten, wurden beim Oberligisten getestet und machten ihre Sache so gut, dass sie auch am Dienstag (19 Uhr) beim nächsten Test in Königsfeld weiter unter die Lupe genommen werden. „Beide zeigten gute Ansätze“, lobte Ryszard Komornicki. Beide Namen standen noch nicht einmal auf der offiziellen Aufstellungsliste, doch die kurzfristigen Spielgenehmigungen trafen am Samstag noch ein.

Der Spielfilm in Haslach

Gabriel Cristilli hatte nach einer Viertelstunde den FC 08 mit 1:0 in Führung gebracht. In der ersten Halbzeit noch gut mithaltende Gastgeber glichen durch Nico Schwendemann (37./Kopfball) zum 1:1 aus.

Im zweiten Durchgang machte sich die Überlegenheit der Villinger durch weitere vier Tore deutlich bemerkbar. In der 52. Minute traf Dominik Emminger zum 2:1. Nico Rodewald war in der 78. und in der 80. Minute jeweils für das 3:1 und 4:1 zuständig. Beide Male war Emminger der Vorlagengeber. Der offensive Probespieler erzielte kurz vor dem Ende bei sehr warmen Temperaturen den 5:1-Endstand.

Das Fazit von Ryszard Komornicki

„Die Jungs haben eine sehr gute Einstellung gezeigt und viel investiert. Wir haben aber auch gesehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Es ist in einem ersten Testspiel klar, dass viele der angedachten Automatismen noch nicht klappen. Wichtig ist vor allem, dass die Mannschaft bereit ist, dass wir uns gemeinsam Schritt für Schritt weiterentwickeln“, so Ryszard Komornicki in seinem ersten Fazit.

Er stellt auch klar: „In vier Woche beginnt für uns die neue Saison. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum für eine Vorbereitung. Deshalb muss es für uns Tag für Tag vorwärts gehen.“

Auch 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis war fürs Erste mit dem Auftaktauftritt der Mannschaft einverstanden: „Das ist eine Grundlage für die kommenden Tage. Darauf bauen wir weiter auf.“

Was schnell erledigt werden muss

Dringend gilt es für ihn, zeitnah nun den geplanten neuen Co-Trainer und den Athletik-Coach vorzustellen, um Ryszard Komornicki bei der täglichen Arbeit zu entlasten.