1 Dennis Klose verhinderte mit starken Paraden mehrfach den 1:1-Ausgleich des FC Holzhausen. Foto: Marc Eich

Endlich! Erstmals seit dem 2. Spieltag – damals 1:0 beim südbadischen Aufsteiger aus Denzlingen – stand am Freitagabend beim verdienten 2:0-Derbysieg gegen den FC Holzhausen bei den Nullachtern wieder einmal die Null auf der richtigen Seite. Dies lag auch an Dennis Klose.











Link kopiert



„Es wurde auch Zeit, dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben“, freute sich 08-Keeper Dennis Klose nach dem Dreier gegen den FC Holzhausen über eine vor allem in der zweiten Hälfte sehr stabile Defensive. Trotz der Belastung des Mittwochspiels in Offenburg, der hohen Temperaturen und Unterzahl (Jonas Busam kassierte in der 85. Minute die Ampelkarte) ließen die Villinger in den zweiten 45 Minuten kaum etwas zu, tüteten einen verdienten Dreier ein.