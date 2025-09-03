FC 08 Villingen – der Deadline Day: Ein „Skandal“ im Pokal, ein Ex-Nullachter mit Problemen und Rot im Spitzenspiel

Ein für einen Ex-Nullachter brisanter Wechsel, ein Oberliga-Spitzenspiel ohne Sieger, aber mit einer Roten Karte und ein offener Protest im SBFV-Pokal – das sind die Fußball-News.

Bekanntlich hat Oberligist SV Oberachern, am Samstag mit einer 0:5-Niederlage in Villingen, Protest gegen die 3:5-Niederlage nach Verlängerung im SBFV-Pokal beim SV Linx eingelegt. Von einem „Skandal“ wird in Ortenau gesprochen, da aufgrund des fehlenden Flutlichts in der Extratime der Ball kaum mehr zu erkennen gewesen wäre.

„Wir können den Einspruch des SV Oberachern bestätigen. Zum Stand der Dinge können wir aufgrund des noch laufenden Verfahrens leider keine Angabe machen“, beantwortet SBFV-Sprecher Bastian Soto dazu unsere Anfrage.

Bereits am kommenden Mittwoch, 10. September, stehen die Achtelfinals an. Linx wurde der SC Lahr zugelost, der FC 08 reist zum Landesligisten aus Denkingen.

Das Spitzenspiel

Gegen dieses Ergebnis haben die Nullachter sicher nichts: Am Dienstagabend trennten sich der 1. Göppinger SV und der VfR Aalen im Oberliga-Spitzenspiel 1:1, beide Topteams ließen also vor 1600 Zuschauern Punkte liegen.

Der Göppinger Oguzhan Kececi kassierte kurz vor Schluss den roten Karton.

„Wir haben heute ein hochklassiges Oberligaspiel gesehen“, waren sich die beiden Trainer Pavlos Osipidis (GSV) und Beniamino Molinari (VfR) einig.

Klose unter Druck

Am „Deadline Day“ gab es noch einige Veränderungen in den Kadern von 08-Kontrahenten. So verpflichtete Regionalligist TSG Balingen Torwart Elvin Kovac vom Oberligisten CfR Pforzheim. TSG-Stammtorhüter Dennis Klose, der zuletzt in Freiberg durch Louis Potye ersetzt wurde, hat damit einen weiteren Kontrahenten bekommen.

Balingen bildet nach fünf Spieltagen mit drei Punkten das Schlusslicht.

Dennis Klose – von 2022 bis 2024 im Villinger Gehäuse – hat 14 von bisher 15 Gegentreffern der TSG kassiert. Allerdings war Elvin Kovac in Pforzheim nur die Nummer 2. Kovac war von Landesliga-Neuzugang Sven Altmann (FV Löchgau) verdrängt worden.

Weiter holte Balingen Mittelfeldspieler Görkem Koca (zuletzt SGV Freiberg).

Auch Oberligist FSV Hollenbach hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Janis Gesell (20) kommt vom Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach.