FC 08 Villingen – der Deadline Day: Ein „Skandal“ im Pokal, ein Ex-Nullachter mit Problemen und Rot im Spitzenspiel

Ein für einen Ex-Nullachter brisanter Wechsel, ein Oberliga-Spitzenspiel ohne Sieger, aber mit einer Roten Karte und ein offener Protest im SBFV-Pokal – das sind die Fußball-News.
Bekanntlich hat Oberligist SV Oberachern, am Samstag mit einer 0:5-Niederlage in Villingen, Protest gegen die 3:5-Niederlage nach Verlängerung im SBFV-Pokal beim SV Linx eingelegt. Von einem „Skandal“ wird in Ortenau gesprochen, da aufgrund des fehlenden Flutlichts in der Extratime der Ball kaum mehr zu erkennen gewesen wäre.