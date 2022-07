1 08-Vorstand Andreas Flöß (links) und Cheftrainer Marcel Yahyaijan freuen sich über die Verpflichtung von Georgis Pintidis, der zu seinem Heimatklub nach Villingen zurückkehrt. Foto: Alexander Rieckhoff

Der FC 08 Villingen hat den 22-jährigen Defensiv-Spieler Georgios Pintidis vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt verpflichtet.















Mit dem 22-jährigen Georgios Pintidis hat der FC 08 einen technisch beschlagenen Defensiv-Akteur unter Vertrag genommen.

Bereits im ersten Training voll überzeugt

"Georgios besitzt eine hohe Spielintelligenz und eine sehr gute Technik. Er hat uns direkt im ersten Training überzeugt", freut sich 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan über den neuesten Transfercoup. "Aktuell hat Georgios noch einen kleinen Trainingsrückstand. Aber wenn wir ihn fit bekommen, ist er ein Spieler, der unserem Spiel noch mehr Flexibilität verleihen kann", so Marcel Yahyaijan weiter.

Auf mehreren Positionen einsetzbar

Flexibel ist Pintidis, was die Positionen anbelangt. Er kann sowohl als Sechser wie auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Der 22-Jährige stand zuletzt beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt unter Vertrag.

Seine Fußballkarriere begann er früh in der Jugend des FC 08 Villingen, zu dem er nun nach all den Jahren zurückkehrt. Von den Nullachtern wechselte Pintidis damals in die Freiburger Fußballschule und anschließend zu Borussia Dortmund. Von dort ging es für ihn weiter zu den A-Junioren des FC Ingolstadt, bei denen Georgios Pintidis anschließend einen Profivertrag erhielt und auch sein Zweitliga-Debüt gegen den Hamburger SV feiern durfte.

Sonnenhof-Großaspach und zurück zum FC Ingolstadt

Anschließend entschloss sich Ingolstadt dazu, Pintidis nach Sonnenhof-Großaspach auszuleihen. Dort hatte er einiges Verletzungspech und kehrte nach dem Ende der Leihe zum FC Ingolstadt zurück, wo er bei den Profis allerdings nicht mehr zum Zuge kam und zuletzt in der zweiten Mannschaft spielte.

Großen Bezug zur Region

Nun entschloss sich Georgios Pintidis, der ursprünglich aus Villingen-Schwenningen stammt, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Nach einigen Trainingseinheiten bei den Nullachtern hat nicht nur er einen guten Eindruck bei den hinterlassen, sondern auch umgekehrt. "Ich habe mich auf Anhieb sehr wohlgefühlt und schätze beim FC 08 das hochprofessionelle Umfeld", freut sich Pintidis über die Rückkehr zu seinen fußballerischen Wurzeln. "Für uns ist es natürlich ideal, einen Spieler von so einer Qualität zu bekommen. Und Georgios steht ja auch in einer engen Verbindung zu unserer Region", betont 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Geogios Pintidis plant, dauerhaft nun in seiner Heimat zu bleiben. Er möchte zeitnah eine berufliche Ausbildung im Raum Villingen-Schwenningen beginnen.