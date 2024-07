FC 08 Villingen: Das Regionalliga-Abenteuer beginnt – wir streamen alle Auswärtsspiele live!

1 Für die Nullachter um Coach Mario Klotz (rechts) geht es am 27. Juli (14 Uhr) mit dem Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz los. Foto: Eibner/Ulmer

Oberliga-Meister und SBFV-Pokalsieger FC 08 Villingen will nun die Regionalliga Südwest rocken. Wir streamen alle Auswärtsspiele live!









Was für Jubelszenen am 1. Juni in der Villinger MS Technologie-Arena. Am 34. und letzten Spieltag der vergangenen Saison feiern die Nullachter nach einer schon historischen Aufholjagd gegen den 1. CfR Pforzheim im heimischen Friedengrund Titel und Direktaufstieg in die Regionalliga Südwest. Nun wollen die Schwarz-Weißen auch in der vierthöchsten Fußballklasse für Furore sorgen. Dafür wurde in der intensiven Vorbereitung nicht nur während eines Trainingslagers in Franken geschwitzt.