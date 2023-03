1 Für Marcel Yahyaijan ist im Sommer beim FC 08 Schluss. Foto: Marc Eich

Erst ging Stürmer Kamran Yahyaijan, dann zog sich Sportvorstand Arash Yahyaijan zurück, nun hört im Sommer Trainer Marcel Yahyaijan auf – im Villinger Friedengrund endet also nach der Runde 2022/23 eine kleine Ära. Dann möchte der junge Trainer nicht nur den Oberliga-Klassenerhalt gefeiert haben, sondern auch den SBFV-Cup zum Abschluss in die Höhe halten. Wenn Marcel Yahyaijan das schafft, kann er auf eine sehr erfolgreiche Zeit beim FC 08, seinem Heimatverein, zurückblicken. Diese war aber nicht nur in Sachen Zerwürfnis mit Kapitän Dragan Ovuka und Co. von einigen Nebengeräuschen begleitet. Sportdirektor Denis Stogiannidis, erst seit Herbst im Amt, hat nun die Aufgabe, nicht nur einen neuen Coach zu finden – er muss zudem zusammen mit den Vorstandskollegen neue Ziele definieren. Eines kann mittelfristig nur Regionalliga heißen.