1 Viele Zweikämpfe, viele Fouls und viele Gelbe Karten in Backnang: Unser Bild zeigt 08-Spieler Nico Rodewald (rechts) gegen Patrick Tichy. Foto: Eibner

Die Nullachter müssen Großaspach in der Oberliga erst einmal die Tabellenführung weiter überlassen. Gäste verzeichnen nur wenige zwingende Chancen. Im Duell mit dem Ex-Club von Mario Klotz ist richtig viel „Gift“ drin.









Oberliga: TSG Backnang – FC 08 Villingen 0:0. Der FC 08 hat am Samstag bei der TSG Backnang zwei Punkte im Kampf um die Oberliga-Meisterschaft verloren. Die SG Sonnenhof Großaspach bleibt nach ihrem 3:0-Sieg am Freitag in Denzlingen Tabellenführer mit 60 Zählern. Dahinter folgen die Villinger (59) punktgleich mit dem 1. Göppinger SV. Mario Klotz brachte es nach dem Schlusspfiff in Backnang auf den Punkt: „Es ist bitter, dass wir nur einen Punkt mitnehmen können. Aber wir müssen es schnell abhaken und uns auf das Heimspiel gegen Göppingen konzentrieren.“