Dem FC 08 Villingen ist einer der spektakulärsten Transfers in den vergangenen Jahren gelungen. Ex-Profi Daniel Caligiuri hat sich für den erfolgreichen Oberligisten entschieden. Dies wenige Stunden vor dem Ende der Transferfrist. Der Vertrag wurde zunächst bis zum Saisonende festgelegt.

Das Statement von Mario Klotz

Nach Informationen unserer Zeitung hatten zu Beginn der Woche auch noch Clubs wie der Bundesligist FSV Mainz 05 sowie die Stuttgarter Kickers und der SSV Ulm Interesse am 36-jährigen Mittelfeldspieler, der seit sieben Monaten vertragslos war und sich nach seiner Rückkehr aus Augsburg beim FC 08 und auch bei der TSG Balingen fithielt.„Daniel als Spieler für den FC 08 zu gewinnen, ist insbesondere für die Mannschaft, für den Verein und natürlich für die gesamte Region ein absoluter Glücksfall“, freut sich 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz.

Das sagt Daniel Caligiuri

Daniel Caligiuri gibt preis: „Ich werde künftig meinen Lebensmittelpunkt hier in Villingen haben. Aber auch die sehr guten Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen haben mich letztlich davon überzeugt, dass ich hier nicht nur noch einmal eine Perspektive als Spieler, sondern eventuell auch darüber hinaus habe.“

„Aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten sowie seiner großen Erfahrung, die Daniel im Rahmen seiner bemerkenswerten Profikarriere machen konnte, wird er uns definitiv weiterhelfen und für einen weiteren positiven Schub in unserer Mannschaft sowie im ganzen Verein sorgen“, hebt Mario Klotz die Qualitäten Caligiuris hervor.

Seine Karriere

Dieser hat in seiner Karriere seit 2010 insgesamt 372 Bundesligaspiele – unter anderem für den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und zuletzt für den FC Augsburg absolviert. Dabei hatte der offensive Mittelfeldspieler 51 Bundesligatore erzielt und 57 Torvorlagen geliefert. Im Sommer 2023 hatte Caligiuri den FC Augsburg nach 79 Pflichtspielen und zwölf erzielten Toren verlassen.

Beim FC 08 Villingen dürfte er nun nicht nur als einer der Führungsspieler, sondern auch als verlängerter Arm des neuen Trainerteams auf dem Platz fungieren.

„Daniel hat einen tollen Charakter und eine starke Persönlichkeit, auf die wir uns freuen dürfen“, lobt Mario Klotz. Und weiter: „Seine Verpflichtung unterstreicht die ehrgeizige Zielsetzung, die wir erreichen wollen.“

Am Sonntag in Radolfzell

Für den FC 08 steht am Sonntag (15.30 Uhr) das dritte Testspiel beim Landesligisten FC Radolfzell an. „Ich setze darauf, dass die Mannschaft ihre enagierten Leistungen, die sie in den ersten beiden Tests gezeigt hat, in Radolfzell fortsetzt“, erklärt 08-Chefcoach Mario Klotz. Er zeigte sich am Dienstag nach dem 2:2 gegen die U19 des SC Freiburg zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Definitiv fehlen in Radolfzell Kapitän Tevfik Ceylan (Nasenbeinfraktur), Jonas Brändle und Nico Tadic (beide im Aufbautraining). Fraglich sind die Einsätze von Jonas Zimmermann und Jonas Busam, die jeweils an einer Erkältung laborieren.