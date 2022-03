1 Mit Mauro Chiurazzi (weißes Trikot) hat auch der torgefährlichste Defensivspieler der Oberliga seinen Vertrag beim FC 08 verlängert. Foto: Eibner

Der FC 08 Villingen hat am Mittwoch die Verträge mit einigen wichtigen Schlüsselspielern verlängert. "Wir freuen uns, dass Mauro Chiurazzi, Jonas Busam, Frederick Bruno, Fabio Liserra, Tim Zölle und Lars Czerwonka auch künftig beim FC 08 bleiben werden", verkündet Sportvorstand Arash Yahyaijan.















Alle Spieler, mit denen die Verträge verlängert wurden, so heißt es in der Mitteilung der Villinger weiter, "haben aus Sicht des FC 08 eine sehr gute Entwicklung im Verein genommen". So auch Verteidiger Mauro Chiurazzi. "Mauro ist aktuell der torgefährlichste Verteidiger der Oberliga Baden-Württemberg. Insgesamt hat er sich in den letzten beiden Spielzeiten enorm entwickelt. Dieses Entwicklungspotenzial habe ich schon lange in ihm gesehen", lobt Trainer Marcel Yahyaijan den Innenverteidiger.

Jonas Busam

Ähnlich angetan sind Cheftrainer und Sportvorstand von Jonas Busam. "Als Neuzugang hat sich Jonas super integriert. Er hat ein Riesenpotenzial. Wir sind davon überzeugt, dass er vor allem mit seinen fußballerischen Qualitäten ein wichtiger Mann in der neuen Saison sein kann", so Arash Yahyaijan. Mit Frederick Bruno hat auch ein 08-Eigengewächs seinen Vertrag verlängert. "Frederick ist physisch enorm stark und zudem auf mehreren Positionen einsetzbar. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt", sagt Arash Yahyaijan.

Perspektivspieler

Zwei Spieler, die als Perspektivspieler im Kader der Oberliga-Mannschaft sind, aber in der Hinrunde überwiegend in der U21 gespielt haben, haben ebenfalls ihre Verträge verlängert: "Tim Zölle und Fabio Liserra sind zwei Spieler, die bezeichnend dafür sind, wie wir unsere jungen Akteure über die U21 entwickeln wollen. Entscheidend dabei ist vor allem, dass unser Oberliga-Trainer diesen jungen Spielern auch die Chance gibt, sich in der Oberliga zu beweisen", betont Arash Yahyaijan. Ein Spieler, der nach schweren Verletzungen über die U21 eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte, ist nach Ansicht von Marcel Yahyaijan Lars Czerwonka. "Lars hat mit zwei Kreuzbandrissen innerhalb von zwei Jahren extrem viel Pech gehabt. Er hat viel Potenzial, muss jedoch noch über viel Spielpraxis in der U21-Mannschaftaufgebaut werden. Die Vertragsverlängerung war ein Zeichen von uns, dass wir an ihn glauben."