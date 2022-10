1 Die B-Junioren der Nullachter waren nach der Niederlage in Freiburg enttäuscht. Foto: Michael Kienzler

Alle drei höherklassigen Nachwuchsmannschaften des FC 08 Villingen waren wieder im Einsatz. Dabei mussten die B-Junioren einen Rückschlag einstecken.















A-JUNIOREN OBERLIGA

FC 08 Villingen – SG HD-Kirchheim 2:2 (1:1). Die U19 der Villinger teilte sich mit der SG Heidelberg-Kirchheim die Punkte, bleibt damit weiterhin ungeschlagen. "Wir waren mit Kirchheim sicher mehr als ebenbürtig, hatten insgesamt die besseren Chancen. Wenn man kurz vor Spielende in Rückstand gerät, kann man mit einem Zähler am Ende zufrieden sein", freute sich Trainer Reiner Scheu über den Punktgewinn. Die Villinger begannen die Partie spielfreudig. Elias Braun (18.) brachte die Hausherren nach knapp 20 Minuten nach einem Querpass von Larsen Naletilic in Führung. Leon Müller (38.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen. Reja Omerovic traf mit der dritten Kirchheimer Torchance zur Führung für die Gäste. Den verdienten Treffer zum 2:2-Endstand erzielte David Haas (79.) nur wenig später. Für die U19 steht am Mittwoch (19 Uhr) bereits das nächste Pflichtspiel an. Im Verbandspokal treffen die Villinger auf den FC 03 Radolfzell. "Die Duelle mit Radolfzell sind immer schwierig. Wir wollen die Breite unseres Kaders nutzen, müssen mit Blick auf die kommenden Aufgaben auch unsere Kräfte einteilen", so Scheu.

B-JUNIOREN OBERLIGA

Freiburger FC – FC 08 Villingen 3:1 (1:0). Herber Rückschlag für die Nullachter: Die U17 verlor das Derby beim Freiburger FC mit 1:3. "Ich bin sehr enttäuscht über die Mannschaftsleistung", betonte Coach Sascha Duffner. Das Spiel, das von beiden Mannschaften robust geführt wurde, kippte schon in der Anfangsphase zugunsten des FFC. Nach einem Steilpass überlief Joel Thoma die Villinger Abwehrkette und wurde im Strafraum ungeschickt zu Fall gebracht. Den folgenden Strafstoß verwandelte Jamie Stopp (7.). Beide Mannschaften entwickelten im weiteren Verlauf der ersten Hälfte nur noch wenig Offensivgefahr. Nach dem Seitenwechsel sei seine Mannschaft deutlich besser ins Spiel gekommen, so Duffner: "In der Phase vor dem Freiburger 2:0 müssen wir vielleicht sogar das 1:1 machen. Dann kassieren durch einen unnötigen Fehlpass am gegnerischen Strafraum den Gegentreffer." Guiliano Perrone (55.) veredelte den Freiburger Konter zum 2:0. Guiliano Perrone (64.) erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:0. Das Villinger Aufbäumen, das nach dem Treffer von Nikos Heupel (68.) folgte, kam zu spät. "Freiburg hat verdient gewonnen, sie haben mehr investiert", so Duffner. Für die jungen Nullachter steht nun ein Testspiel an. Am Mittwoch (18 Uhr) empfängt der Oberligist die Bundesliga-Damen des SC Freiburg.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 08 Villingen – FC Emmendingen 4:0 (1:0). Den Villinger C-Junioren gelang nach der unglücklichen Niederlage der Vorwoche im Heimspiel gegen schwache Emmendinger die Wiedergutmachung. "Der Sieg war hochverdient für uns", sagte Trainer Morteza Yahyaijan, der seine beiden Trainerkollegen weiterhin erfolgreich vertritt. Es dauerte knapp eine halbe Stunde, bis die Nullachter aus ihrer Feldüberlegenheit Profit schlugen. Emmendingens Torhüter (28.) war der Ball nach einem Eckball der Villinger ins eigene Tor gefallen. Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Levin Oberthür (38.) mit einem traumhaften Freistoßtreffer aus knapp 25 Metern auf 2:0. Mit seinem Strafstoßtreffer zum vorentscheidenden 3:0 machte Oberthür nur zehn Minuten später den Doppelpack perfekt. Den Schlusspunkt der Partie setzte Blendi Hoxha (62.). "Wir verbessern uns spielerisch und kämpferisch in jedem Spiel", freut sich Coach Yahyaijan.