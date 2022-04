1 25. Minute: Mert Tasdelen erzielt vom Punkt aus den Backnanger Ausgleich. Im Hintergrund: Nico Tadic, Dragan Ovuka und Fabio Liserra (von links). Foto: Eibner

Diese 4:30 Stunden werden Marcel Yahyaijan und Co. nicht so schnell vergessen. Staus, ein brennender Transporter, Teambesprechung im Mannschaftsbus – die Odyssee des FC 08 Villingen endete mit einer 2:4-Niederlage bei der TSG Backnang.















"So etwas muss man wohl einmal im Fußballer-Leben durchgemacht haben", hatte der 08-Trainer am Karfreitag seinen Humor wiedergefunden. Dabei hatte der Donnerstag ganz normal im heimischen Friedengrund begonnen. "Wir sind um 13.45 Uhr – wie geplant – in Villingen losgefahren", machte sich der 29-Jährige auch über einige kleine Staus auf der Autobahn keine großen Gedanken.