Dem Franzosen liegt derzeit aber ein Angebot eines Regionalligisten vor. Dies teilte der Oberligist am Montag mit.

Die Verlängerungen

Ihre Verträge bei den 08ern verlängert haben Mokhtar Boulachab, Fabio Liserra, Tim Zölle, Nico Rodewald, Torjäger Dominik Emminger (21 erzielte Tore in der Verbandsliga), Gabriel Cristilli sowie Felix Zeiser, der zuletzt auch in der Oberliga zu überzeugen vermochte. „Wir freuen uns, dass wir so weitere wichtige Spieler davon überzeugen konnten, dass sie hier beim FC 08 eine richtig gute Perspektive haben“, sagt 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis.

Ibrahima Diakité

Noch nicht zum Bleiben bewegen konnte der FC 08 seinen Oberliga-Torjäger Ibrahima Diakité. Der 26-jährige Franzose möchte gerne eine Klasse höher, in der Regionalliga, spielen. Nun liegt ihm ein Angebot eines namhaften Regionalligisten vor. Das hat 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis bestätigt und auf den Plan gerufen. „Wir möchten uns nicht vorwerfen lassen, es nicht wenigstens versucht zu haben, Ibra bei uns zu halten. Zumal er einfach perfekt in das Villinger Spielsystem passt und wir noch viel mit ihm vorhaben“, betont Stogiannidis.

„Außerdem hat Ibrahima uns von Anfang an klar gemacht, dass ein Abgang keine Entscheidung gegen Villingen, sondern nur gegen die Oberliga wäre. Er fühlt sich sehr wohl bei uns. Ich habe ihm versucht, noch einmal mit ein paar guten und schlagkräftigen Argumenten klar zu machen, warum er unbedingt weiter in Villingen bleiben sollte“, verrät Stogiannidis.

Brändle und Tadic

In aussichtsreichen Gesprächen hinsichtlich einer Vertragsverlängerung befindet sich der FC 08 noch mit den beiden Langzeitverletzten Jonas Brändle und Nico Tadic. Hier hofft der Traditionsclub, ebenfalls sehr zeitnah die Unterschriften vermelden zu können. Mündlich zugesagt haben Matthias Stüber und Nachwuchstalent Samet Yilmaz. Hier sollen die Unterschriften noch diese Woche unter die Verträge kommen. „Kontinuität, Regionalität und Qualität standen für uns bei den Vertragsverlängerungen im Vordergrund. Da für uns auch Solidität und finanzielle Machbarkeit eine zentrale Rolle spielten, haben wir bei den Vertragsverlängerungen nichts überstürzt, sondern in Ruhe abgewogen“, betont Denis Stogiannidis.„Jetzt sind war aber bei der Kaderplanung sehr gut vorangekommen und können uns noch auf zwei bis drei Verstärkungen sowie auf die Trainerfrage konzentrieren. Auch dabei gelten natürlich die gleichen, schon erwähnten Grundsätze“,richtet Stogiannidis den Blick nach vorne.