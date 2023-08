Auf unsere Anfrage schreibt Heiner Baumeister, der Abteilungsleiter

Kommunikation des für die Oberliga BW zuständigen Württembergischen Fußballverbandes (wfv), dass Tevfik Ceylan „wegen Vergehen gemäß § 83 Nr. 2 RVO

(Tätlichkeit) eine Sperrstrafe von vier Pflichtspielen (Meisterschaft und Pokal)“ erhalten hat. Frederick Bruno (Vergehen gemäß § 85 RVO, unsportliches Verhalten) müsse eine Sperrstrafe von zwei Pflichtspielen (Meisterschaft und Pokal) absitzen.

Fragezeichen

Ceylan und Bruno würden in diesem Fall am Samstag in der Liga bei der SG Sonnenhof Großaspach und am folgenden Mittwoch im Heimspiel gegen den FC Nöttingen fehlen. Danach dürfte der Innenverteidiger am 2. September in Gmünd wieder ran, während Ceylan beim starken Aufsteiger und auch noch am Mittwoch, 6. September, im SBFV-Pokal-Achtelfinale in Offenburg aussetzen müsste. Es ist aber noch offen, ob es dann wirklich zum Cup-Spiel kommt, da für den Freitag, 8. September, bereits wieder das Oberliga-Derby gegen den FC Holzhausen angesetzt ist.