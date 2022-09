1 17. August: Die Videowand des FC 08 zeigt es an – nach 4:30 Minuten ging aufgrund eines drohenden Gewitters gegen den FC Holzhausen nichts mehr. Foto: Michael Kienzler

"Das ist fast die TSG Balingen 2.0, Holzhausen ist kein normaler Aufsteiger!" 08-Trainer Marcel Yahyaijan hat großen Respekt vor dem Tabellendritten. Das klare Ziel im Derby am Mittwochabend (19 Uhr) unter Flutlicht lautet dennoch: Heimsieg.















Bis zu 2000 Zuschauer werden erwartet, wenn die beiden Oberligisten "nachsitzen" müssen. Am 17. August hatte Schiedsrichter Vincent Schöller das erste Punktspiel beider Teams überhaupt nach nicht einmal fünf Minuten aufgrund eines drohenden Gewitters abbrechen müssen.

Beginn einer Serie?

Wenn der Tabellenachte den Überraschungsdritten aus dem Sulzer Teilort empfängt, ist klar: Villingen muss nach dem überzeugenden 4:0 gegen die TSG Backnang nachlegen, sonst enteilt nicht nur Holzhausen in der Tabelle. "Ich hoffe, dass der Sieg gegen Backnang der Beginn einer Serie war", weiß auch Mittelfeldspieler Nico Tadic, dass eigentlich im Derby nur ein Dreier weiterhilft.

Wie die TSG Balingen

Doch einfach wird dies gegen die stark besetzten Holzhausener (Marcel Yahyaijan: "Der Verein ist auch finanziell gut aufgestellt") nicht. Der Aufsteiger würde nicht nur auf zahlreiche Ex-Balinger setzen, sondern auch in Sachen Spielweise sehr an den Regionalligisten erinnern. "Die sind aggressiv, spielen oft rustikal, sind laufstark, setzen auch auf hohes Pressing", würde es – so Marcel Yahyaijan – für seine Spieler vor allem darauf ankommen, dass diese ebenfalls diese "Tugenden" in die Waagschale werfen. In Sachen Personal sieht es bei den Villingern gut aus. Auch der zuletzt fehlende Maxime Foulon steht am Mittwoch wieder im Kader.

Trio erzielt 21 der 23 Tore

Doch nicht nur auf Janik Michel (10 Tore), der als einziger Holzhausener bisher in jeder Spielminute auf dem Feld stand, müssen die Nullachter aufpassen. Auch Pascal Schoch (6) und Fabio Pfeifhofer (5) sind weit vorne in der Oberliga-Torjägerliste zu finden. Zusammen hat dieses gefährliche Trio 21 der 23 Treffer des Tabellendritten erzielt. "Dazu kommt noch Kevin Müller", ist sich Marcel Yahyaijan aber sicher, dass die erfahrene 08-Defensive auch gegen dieses "Kaliber" bestehen kann.

Das sagt FCH-Coach Pascal Reinhardt

Für den FC Holzhausen steht die zweite "englische Woche" in Folge auf dem Plan. Ein Vorteil für Villingen? Auf jeden Fall hat der FCH personelle Probleme. Heiko Belser verdrehte sich beim 1:2 in Ravensburg das Knie, muss im Derby passen. Dazu haben sich Julian Oberle und Felix Burkhardt am Sonntag in der zweiten Mannschaft jeweils einen Muskelfaserriss zugezogen. Co-Spielertrainer Oliver Grathwol hat dagegen seine Wadenverletzung überwunden. "Gegen Backnang hat Villingen den Gästen den Ball weitgehend überlassen, um schnell umzuschalten. Wir müssen mutiger als zuletzt agieren und kleinere Fehler im Passspiel abstellen", gibt FCH-Coach Pascal Reinhardt seinen Schützlingen mit auf den Weg. Übrigens – der frühere Villinger Henning Schwenk stand erst in zwei Spielen im FCH-Gehäuse – darunter war das jüngste 1:2 beim FV Ravensburg. Meistens setzt Reinhardt aber auf Kevin Fritz. Wie mit den Keepern vereinbart, wird Fritz wieder in Villingen das Tor hüten.

Emanuele Ingrao verlässt den FC 08

Übrigens: Holzhausens Ex-Trainer Emanuele Ingrao kann Marcel Yahyaijan keine Tipps mehr geben. Die Nullachter und der Co-Trainer (Analyse) gehen nach drei Monaten schon wieder getrennte Wege. "Alles ist gut. Emanuele hatte einfach andere Vorstellungen", wird Yahyaijan in seiner Rolle als Sportdirektor "vorübergehend" auch das Amt des Jugendkoordinators übernehmen, das Ingrao ebenfalls inne hatte.