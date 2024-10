FC 08 Villingen beim FSV Frankfurt: Nullachter verlieren gegen den Regionalliga-Spitzenreiter mit 0:3

1 So sah es in der PSD Bank Arena aus: 08-Spieler Ivo Colic ist enttäuscht – im Hintergrund jubelt der FSV Frankfurt. Foto: Marc Eich

Nach enttäuschender erster Halbzeit folgt zumindest ein mutiger zweiter Durchgang des FC 08. Frankfurter beweisen ihre Top-Qualität. Cas Peters erzielt drei Treffer.









Link kopiert



Der FC 08 Villingen hat beim Regionalliga-Spitzenreiter FSV Frankfurt am Samstagnachmittag mit 0:3 (0:2) verloren. Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit, in der die Gäste keine einzige Chance verzeichneten, verkaufte sich der Aufsteiger aus dem Schwarzwald dann in den zweiten 45 Minuten besser. Am verdienten Sieg des Top-Teams aus der Main-Metropole gab es aber nichts zu rütteln. Es ist für den FSV der siebte Dreier in Folge.