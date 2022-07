1 Zeigt sich mit dem Ist-Stand der Vorbereitung sehr zufrieden: 08-CoachMarcel Yahyaijan. Foto: Marc Eich

Der Oberligist FC 08 Villingen hat vor 250 Zuschauern überzeugend seinen Test beim FC Hochemmingen (Bezirksliga) mit 8:0 (3:0) gewonnen.















Link kopiert

Insgesamt setzte 08-Coach Marcel Yahyaijan 19 Feldspieler und zwei Torhüter am Samstag ein. Darunter auch die beiden Mittelfeld-Akteure auf Probe, Duncan Cunion (zuletzt beim württembergischen Landesligisten TSV Darmsheim) und Sergio Gucciardo (zuletzt VfR Aalen).

Sergio Guccioardo und Duncan Cunion gefallen

Nach einer Viertelstunde eröffnete Jonas Busam mit einem Distanzschuss zum 1:0 den Torreigen der Villinger, die den Ball insgesamt sehr gut laufen ließen und eine konzentrierte Leistung boten.

Die weiteren zwei Treffer in der ersten Halbzeit erzielten Sergio Gucciardo und Duncan Cunion. Gleich nach Wiederbeginn waren Tevfik Ceylan, Nico Tadic, Samet Yilmaz, Mokhtar Boulachab und nochmals Duncan Cunion zum 8:0-Endstand erfolgreich. Die Villinger hatten keine einzige Chance des Bezirksligisten zugelassen. Coach Marcel Yahyaijan zeigte sich "bis auf die ersten zehn Minuten" sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. "Die Jungs haben ja auch zwei intensive Trainingswochen in den Beinen."

Am Dienstag in Simonswald gegen den Freiburger FC

In Hochemmingen fehlten: Ibrahima Diakité (terminlich verhindert), Erich Sautner, Neuzugang Maxime Foulon (beide leicht angeschlagen), Daniel Wehrle (krank) und Kevin Hezel.

Marcel Yahyaijan lobt seine beiden eingesetzten Probespieler. "Der erste Eindruck war sehr gut, wir testen sie weiter. Duncan und Sergio werden auch am Dienstag in Simonswald bei unserem nächsten Test gegen den Freiburger FC eingesetzt. Wir werden aber in dieser Woche noch weitere Kandidaten bei uns im Training haben", gibt der Villinger Trainer preis.

Mathias Heiligensten spielt nun für den SV Linx

Regionalligaabsteiger SG Sonnenhof Großaspach hat den ehemaligen U16-Nationalspieler Benedict dos Santos (24) vom Regionalligisten FC Gießen für das defensive Mittelfeld verpflichtet. Er ist der siebte Neuzugang beim Sonnenhof-Team. Derweil heuerte der bisherige 08-Akteur Mathias Heiligenstein beim Oberligaabsteiger SV Linx an. Torwart Henning Schwenk kehrte aus dem Friedengrund zum Oberligaaufsteiger FC Holzhausen zurück. Vom Freiburger FC zum 1. Göppinger SV veränderte sich Ex-Nullachter Anthony Mbem-Som Nyasmi. Am 23. Juli wird der Villinger Oberliga-Rivale Stuttgarter Kickers sein erstes Pflichtspiel ganz in der Nähe von Villingen-Schwenningen absolvieren. In der ersten Runde des WFV-Pokals geht es für die "Blauen" zum Landesligisten SpVgg Trossingen.