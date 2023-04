1 Etwa ein halbes Jahr Pause muss der Villinger Außenbahnspieler Jonas Brändle (links) nun einlegen. Foto: Marc Eich

Bei der Untersuchung in München stellt sich beim Defensivakteur ein Riss des vorderen Kreuzbandes heraus. Die Operation soll zeitnah erfolgen.









08-Spieler Jonas Brändle hat im vergangenen Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitten. Dies ergab am Dienstag eine medizinische Untersuchung bei einem Münchner Spezialisten.

Der Villinger Defensivspieler, der in den vergangenen Wochen sehr gute Leistungen zeigte, wird zeitnah operiert und dürfte rund ein halbes Jahr lang ausfallen.

Das sagt Reiner Scheu

„Das ist natürlich eine niederschmetternde Nachricht. Wir alle hatten gehofft, dass die Knieverletzung von Jonas nicht so gravierend ist“, erklärte Villingens Trainer Reiner Scheu.

Am Samstag musste der 22-Jährige in der 37. Minute nach einem Zweikampf gegen Göppingen ausgewechselt werden. Für den FC 08 geht es am Samstag (16 Uhr) in der Oberliga mit dem Auswärtsspiel beim CfR Pforzheim weiter.