1 Die Backnanger um Talha Özen (rechts) hatten gegen den FC 08 um Spielführer Tevfik Ceylan am 7. Oktober deutlich das Nachsehen. Foto: Marc Eich

7. Oktober 2023: Mario Klotz kommt in den Friedengrund – als Coach der TSG Backnang. Der ehemalige Stürmer des FC 08 will seinen damaligen Ex-Verein ärgern, doch die Villinger haben etwas dagegen.









Backnang kehrt am Ende mit einer 0:4-Klatsche heim, die Nullachter übernehmen nach Treffern von Ergi Alihoxha, Tim Zölle und Marcel Sökler – dazu kam ein TSG-Eigentor – die Tabellenführung. Rund ein halbes Jahr später thront der FC 08 weiter an den Spitze – nun unter Coach Mario Klotz, der in der Winterpause vom Abstiegskandidaten zum Regionalliga-Anwärter an seine frühere Wirkungsstätte wechselte.