FC 08 Villingen: Bazooka Goal AirPitches und Minitore – diese Premiere steigt im Friedengrund

Der FC 08 richtet am 11. Juli erstmals ein Turnier im Rahmen des bundesweiten „Volkswagen Kids Cup“ aus. Für das Jugendfußball-Event werden Teams der E-, F- und G-Jugend gesucht.

Beim FC 08 Villingen steht am Samstag, 11. Juli, ein besonderes Jugendfußball-Event auf dem Programm: Erstmals richtet der Verein in Kooperation mit der Autowelt Schuler ein Turnier im Rahmen des bundesweiten „Volkswagen Kids Cup“ aus. Die Turnierserie umfasst in diesem Jahr insgesamt 21 Veranstaltungen in ganz Deutschland – eine davon findet im Friedengrund statt. Für das Turnier werden aktuell noch Mannschaften gesucht.

Teilnehmen können Teams der E-, F- und G-Jugend. Gespielt wird in modernen und kindgerechten Spielformen, die auf viele Ballkontakte, Bewegung und kurze Wartezeiten ausgelegt sind. Alle Spielfelder werden mit „Bazooka Goal AirPitches“ begrenzt – aufblasbaren Spielfeldbanden, die speziell für den Kleinfeldfußball entwickelt wurden und die aktive Spielzeit der Kinder erhöhen.

Minitore

In der G-Jugend (Jahrgänge 2020/19) wird im „Drei-gegen-Drei“ auf vier Minitore gespielt. Jedes Team absolviert mindestens sechs Spiele mit jeweils rund sieben Minuten Spielzeit. Die Mannschaftsstärke ist auf maximal fünf Kinder begrenzt.

Die F-Jugend (Jahrgänge 2018/17) spielt in zwei unterschiedlichen Spielformen: Zum einen im klassischen „Drei-gegen-Drei“ auf vier Tore, zum anderen im „Drei-gegen-Drei mit Torwart“ auf höhenreduzierte Kleinfeldtore. Pro Team sind sechs Spiele vorgesehen, die Spielzeit beträgt jeweils rund acht Minuten. Maximal sechs Kinder dürfen pro Mannschaft gemeldet werden.

In der E-Jugend (Jahrgänge 2016/15) wird im „Fünf-gegen-Fünf mit Torwart“ auf Kleinfeldtore gespielt. Auch hier bestreitet jedes Team sechs Spiele. Die Spielzeit liegt bei etwa zehn Minuten, die maximale Teamgröße bei sieben Kindern.

Anmeldungen sind möglich unter:www.procup.de/cup/39755.htm