FC 08 Villingen: Bazooka Goal AirPitches und Minitore – diese Premiere steigt im Friedengrund

Der FC 08 richtet am 11. Juli erstmals ein Turnier im Rahmen des bundesweiten „Volkswagen Kids Cup“ aus. Für das Jugendfußball-Event werden Teams der E-, F- und G-Jugend gesucht.
Beim FC 08 Villingen steht am Samstag, 11. Juli, ein besonderes Jugendfußball-Event auf dem Programm: Erstmals richtet der Verein in Kooperation mit der Autowelt Schuler ein Turnier im Rahmen des bundesweiten „Volkswagen Kids Cup“ aus. Die Turnierserie umfasst in diesem Jahr insgesamt 21 Veranstaltungen in ganz Deutschland – eine davon findet im Friedengrund statt. Für das Turnier werden aktuell noch Mannschaften gesucht.