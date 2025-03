FC 08 Villingen – Bahlinger SC: Matchplan, Personal, Bedeutung – alles zum brisanten Südbaden-Gipfel

Schon im Viertelfinale wartet auf den FC 08 die wohl höchste Hürde im SBFV-Pokal. Mit dem Bahlinger SC kommt nicht nur ein Erzrivale in die MS Technologie-Arena (Mittwoch, 18.30 Uhr), sondern auch der in der Liga bereits um 16 Punkte enteilte Regionalliga-Konkurrent.

Klar – die 0:6-Schlappe bei Eintracht Frankfurt II wirkt nach. So hatte sich Steffen Breinlinger sein Debüt auf der Trainerbank nicht vorgestellt. Wiedergutmachung können die Nullachter nun im sportlich und finanziell extrem wichtigen Viertelfinale gegen den südbadischen Rivalen betreiben.

Marcel Yahyaijan ist gespannt auf den Südbaden-Gipfel. „Es weiß jeder, welche Vorteile ein Pokalsieg hat. Aber Bahlingen hat auch viel Druck, vielleicht sogar mehr“, erinnert der 08-Geschäftsführer an das „Trauma“ der Kaiserstühler im Cup. Seit 2015 herrscht in Sachen Pokal an der „Ponderosa“ Tristesse. Er hofft am Mittwochabend auf eine vierstellige Zuschauerzahl. Übrigens können Fans um 18 Uhr die Auslosung der Halbfinals live in der Gaststätte verfolgen.

Elfer-Krimi?

Rund zwei Stunden später könnte feststehen, welcher vierte Club das Semifinale vervollständigt. Könnte – da die Entscheidung zwischen beiden Regionalligisten auch später erst nach Verlängerung und/oder Elfmeterschießen fallen könnte.

„Elfer gehören zum Standardprogramm des Abschlusstrainings“, weiß Steffen Breinlinger, dass sich seine Elf zuvor extrem steigern muss, will der FC 08 wieder einmal den Pokal-Traum des FSV Frankfurt-Bezwingers platzen lassen.

Der Matchplan

Der neue Coach erwartet, dass seine Spieler „körperlich voll dagegenhalten“, mutig im Offensivspiel sind (Stichwort: Ballbesitz), die individuellen Fehler minimieren und die starken Spieler – vor allem in der Offensive um Hasan Pepic oder den Ex-Nullachter Ibrahima Diakité – in den Griff bekommt.

Hinter dem Einsatz von Nico Tadic steht noch ein Fragezeichen. Foto: Eibner/Roland Sippel

Natürlich müsse sich seine Elf zudem in Sachen Defensivverhalten verbessern. „Vor allem da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen“, denkt der 42-Jährige an Basics wie das Verhalten bei zweiten Bällen, die „zu großen Abstände“ oder das Anlaufverhalten der gesamten Mannschaft. Das Pokalspiel sei von sehr großer Bedeutung, aber auch eine „große Chance“.

Die Personalien

Ein Villinger Quintett bangt noch um den Einsatz. Admir Osmicic, Georgios Pintidis und Jonas Busam, für den ein Einsatz nach dem überstandenen Kreuzbandriss aber wohl etwas zu früh kommen würde, plagen sich mit der Folgen eines grippalen Infekts herum. Dazu haben Fabio Liserra und Kapitän Nico Tadic muskuläre Probleme.

Fehlen wird weiter Angelo Rinaldi (Sprunggelenk), der noch auf die genaue Diagnose wartet.

Die Lage in Bahlingen

Der Bahlinger SC, der mit den Siegen gegen die SF Elzach-Yach (Verbandsliga, 8:2), gegen den SC Wyhl (Landesliga, 6:0) und gegen das Verbandsliga-Topteam FC Denzlingen (3:1) das Pokal-Viertelfinale erreichte, kommt mit viel Rückenwind nach Villingen. Dem BSC gelangen am vergangenen Samstag in der Regionalliga daheim mit dem 3:2-Sieg gegen den FSV Frankfurt drei Bonuspunkte im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt.

Für Bahlingens Trainer Dennis Bührer ist die vergangene Negativserie des FC 08 in der Regionalliga kein Gradmesser für dieses Pokalduell. Der BSC-Trainer stellt klar: „Eine Mannschaft wie Villingen kann im Pokal wieder eine starke Leistung zeigen. Außerdem kann ein Trainerwechsel den Villingern neuen Schwung geben.“

Die Erwartungen von Dennis Bührer

Dennis Bührer erwartet ein Viertelfinal-Duell, „das wohl von einer Mischung aus Kampf und Taktieren geprägt ist. Ich sehe ein 50:50-Spiel. Wir haben sicherlich nicht die Favoritenrolle.“

Bei den Bahlingern werden Angreifer Ali Ibrahim (angeschlagen) und Mittelfeldspieler Fabio Kinast (krank) ausfallen. Die interne Torjägerliste führen beim BSC aktuell Holger Bux und Ibrahima Diakité mit jeweils fünf Treffern an.