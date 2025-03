FC 08 Villingen – Bahlinger SC: Das sagen die Trainer, das meint Marcel Sökler zum Pokal-Derby

1 Zweikampf zwischen dem Villinger Christian Derflinger (links) und Bahlingens Ismael Mansaray. Foto: Marc Eich

Der Pokaltraum lebt – aber nicht mehr für den FC 08 Villingen. Dagegen darf der Bahlinger SC nach dem 3:0-Sieg im Viertelfinale auf den ersten Triumph seit 2015 hoffen. Das sagten die Trainer Steffen Breinlinger und Dennis Bührer nach dem brisanten Südbaden-Gipfel.









Der südbadische Rekordpokalsieger konnte also auch im Cup unter Flutlicht nicht die Negativserie beenden. In der Regionalliga Südwest gab es zuvor zehn Niederlagen in Folge. Dagegen ist der Bahlinger SC nun der große Favorit auf den Pokalsieg und die damit verbundenen DFB-Pokal-Einnahmen.