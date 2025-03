FC 08 Villingen – Bahlinger SC: Breinlinger baut Startelf um, Halbfinals bereits ausgelost

1 Das Pokal der Begierde war bei der Auslosung in Villingen auch dabei. Foto: Haug

Hochspannung schon vor dem Anstoß des Pokal-Viertelfinal-Hits zwischen dem FC 08 und dem Bahlinger SC. Im Presseraum der Villinger werden ab 18 Uhr die Halbfinals ausgelost. Um dieses zu erreichen, hat 08-Coach Steffen Breinlinger im Vergleich zur 0:6-Klatsche bei Eintracht Frankfurt II einige Veränderungen in der Startelf vorgenommen.









Zunächst der Blick auf die beiden Startformationen an diesem kalten Mittwochabend in der MS Technologie-Arena. Von den fünf Fragezeichen der Nullachter – Admir Osmicic, Nico Tadic, Jonas Busam, Georgios Pintidis und Fabio Liserra – schaffte es mit Liserra ein zuvor angeschlagener Villinger in die Startelf. Osmicic saß zumindest auf der Bank – neben Ergi Alihoxha, der gegen seinen Ex-Club zunächst passen musste.