1 Dienstagabend, 20.13 Uhr in Radolfzell: Die B-Junioren des FC 08 Villingen strahlen nach ihrem 3:0-Sieg über die frühzeitige Meisterschaft in der Verbandsliga und den direkten Aufstieg in die Oberliga. Foto: Maximilian Jacobi

B-Junioren Verbandsliga: FC Radolfzell – FC 08 Villingen 0:3 (0:1). Mit diesem Sieg ist der FC 08 vorzeitig Meister und steigt in die Oberliga auf.















Link kopiert

"Die Jungs haben nach einer harten und intensiven Saison alles noch einmal reingeworfen und sich diesen Sieg gegen ein spielstarkes Radolfzeller Team verdient", strahlten nach dem Schlusspfiff die beiden Villinger Trainer Carsten Neuberth und Maximilian Jacobi.

150 Zuschauer wollten sich dieses Top-Duell nicht entgehen lassen. Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene erste Halbzeit, in der allerdings der FC 08 ein klein wenig mehr die besseren Chancen besaß. Eine davon nutzte in der 35. Minute Drion Panxhaj nach einem Eckball per Kopfballtreffer zur 1:0-Führung der Gäste.

Nach Wiederbeginn schnell das 2:0 erzielt

Psychologisch sehr wichtig war das relativ schnelle 2:0 nach Wiederbeginn, als Erik Buzak (49.) einen Konter erfolgreich abschloss.

Die Gastgeber blieben durch ihre Standards gefährlich, aber die jungen Nullachter ließen sich nicht mehr von ihrem Erfolgsweg abringen. Das 3:0 von Guiseppe Mastrantonio in der 61. Minute bedeutete schon die Vorentscheidung. Um 20.13 Uhr war der hochverdiente Titelgewinn für den FC 08 unter Dach und Fach. Die kleine Meisterparty konnte in Radolfzell beginnen.

FC Schönwald wahrt die Chance auf die Spitzenplätze

Kreisliga A 1: DJK Villingen II – FC Schönwald 0:3 (0:0). Erst Mitte der zweiten Halbzeit ging beim Favoriten aus Schönwald der Torknoten auf.

Am Ende stand für die Schönwälder aber ein verdienter 3:0-Erfolg. Damit wahrten die Gäste ihre Chance auf die ersten beiden Tabellenplätze. Tore: 0:1 Ketterer (70.), 0:2 Fehrenbach (73.), 0:3 Winterhalter (88.). Schiedsrichter: Dominic Staiger (Tennenbronn). Zuschauer: 40.