FC 08 Villingen B-Junioren: Der große Unterschied zwischen Oberliga und DFB-Nachwuchsliga

1 Das war nicht das Spiel, das sich Bilali Kakpe (am Ball) und Co. erhofft hatten. Foto: Roland Sigwart

Die B-Junioren des FC 08 Villingen haben bei der 2:6-Niederlage gegen den SV Gonsenheim erneut Lehrgeld bezahlt. Die Unterschiede zwischen der DFB-Nachwuchsliga und der Oberliga sind in vielerlei Hinsicht enorm.









Verglichen mit der Abreibung der ersten Mannschaft des FC 08 Villingen gegen Eintracht Frankfurt II (0:6) fühlte sich die Niederlage der B-Junioren des FC 08 in der DFB-Nachwuchsliga gegen den SV Gonsenheim nicht ganz so klar an. Dazu war die erste Halbzeit über weite Teile zu ausgeglichen.