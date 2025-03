FC 08 Villingen B-Jugend: Eine große Aufgabe gegen den SC Freiburg-Bezwinger

Die B-Junioren des FC 08 Villingen empfangen in der DFB-Nachwuchsliga B Gruppe E den SV Gonsenheim. Die Rheinhessen haben in den ersten beiden Spielen den SC Freiburg und den SV Sandhausen besiegt und sind damit das Überraschungsteam der Liga.

DFB-Nachwuchsliga B, Gruppe E: FC 08 Villingen – SV Gonsenheim (Samstag, 14 Uhr). Es sollte die große Premiere der B-Junioren des FC 08 Villingen und des SV Gonsenheim in der DFB-Nachwuchsliga werden, am Ende waren zehn Stunden Schneeschippen und 2000 Euro Hotelkosten aber umsonst. Das geplante Aufeinandertreffen des FC 08 mit den Rheinhessen musste Mitte Februar abgesagt werden, weil Schiedsrichter Paul Züfle (Radolfzell) den eisig-rutschigen Untergrund für zu gefährlich hielt.

Drei Wochen später riecht es in Villingen nach Frühling. Der Austragung des Aufsteigerduells sollte also nichts im Wege stehen. Die Ausgangslage ist nun allerdings tabellarisch eine andere: Die Gäste sind überraschend mit zwei Siegen in die Runde gestartet, während die Nullachter keine Punkte einfuhren.

Lesen Sie auch

Doch der FC 08 verkaufte sich beim 0:3 gegen den SSV Ulm und beim 1:3 bei der SpVgg Unterhaching respektabel. Trainer Mike Duffner setzte auf einen variablen Ansatz mit Wechseln zwischen Dreier- und Viererkette, der zumindest zu viel Ballbesitz und einigen Torchancen führte.

Lerneffekte für Elia Celar und Co.

„Der Lerneffekt in dieser Liga ist sehr groß. Wir wollen Fußball spielen, darauf sind wir stolz“, verweist Duffner auf die Spielerausbildung als oberstes Ziel. Ohnehin schaffen nur die besten vier von sieben Teams den Klassenerhalt. Dieser wird für die Nullachter, die als Amateurteam gegen zahlreiche Profi-Vereine antreten, logischerweise nur sehr schwierig zu erreichen sein.

Hoffnung auf den einen oder anderen Achtungserfolg macht zum Beispiel Innenverteidiger Elia Celar. Bei Celar handelt es sich um einen Spieler aus dem jüngeren Jahrgang 2009, der in beiden bisherigen Nachwuchsliga-Spielen in der Startaufstellung stand. „Er ist ein super Junge, der seine Leistung bestätigt hat und der vielseitig einsetzbar ist“, so Duffner.

Gegen die großgewachsene Mannschaft aus Gonsenheim – die nach Siegen über den SC Freiburg und den SV Sandhausen Tabellenzweiter ist – wird es möglicherweise besonders auf die Strafraumverteidigung ankommen. Zumal die Nullachter zuletzt ungewöhnliche Probleme bei gegnerischen Standards hatten. Duffner ist dennoch optimistisch: „Wenn wir unsere Stärken aufs Feld bringen, wird es ein 50:50-Spiel. Es kommt auf die Tagesform an.“