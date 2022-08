1 David Braig klatscht Fans ab. Die Degerlocher entschieden das Derby in Bietigheim für sich. Foto: Eibner/Duddek

Aufsteiger ATSV Mutschelbach sorgt weiter für Furore, die SG Sonnenhof Großaspach wahrt die weiße Weste und Bietigheim kann die Stuttgarter Kickers "ausnahmsweise" nicht ärgern. Das war der dritte Oberliga-Spieltag am Mittwoch.















Ausgerechnet ein Ex-Spieler des FC 08 Villingen, der nach dem Spielabbruch gegen den FC Holzhausen nachsitzen muss, entschied das Derby vor 1308 Zuschauern im Stadion am Bruchwald: Flamur Berisha. "In der ersten Halbzeit haben die Kickers gezeigt, weshalb sie als Aufstiegsfavorit gehandelt werden", war Mario Klotz froh, dass die "Blauen" nur den einen Treffer durch eben Berisha (14.) markierten. "In der zweiten Hälfte haben wir dann mehr Zugriff gefunden. Leider hat jedoch das Tor gefehlt", sprach der Bietigheimer Co-Trainer und Ex-Nullachter von einem verdienten Sieg des Tabellendritten. "In Bissingen zu gewinnen, das ist nicht einfach. Einsatz und Kampf haben gestimmt, von daher bin ich froh über die drei Punkte", war Kickers-Coach Mustafa Ünal nach den Punkten fünf, sechs und sieben erleichtert. In der vergangenen Runde war der FSV der Angstgegner der Stuttgarter.

Das Überraschungsteam

Dass die Degerlocher nach drei Spieltagen noch ungeschlagen sind, überrascht nicht. Dass der ATSV Mutschelbach nach dem 5:0-Kantersieg im Aufsteigerduell gegen einen weiter auf den ersten Sieg warteten Offenburger FC aber punktgleich vor den Kickers liegt, damit hat auch 08-Trainer Marcel Yahyaijan nicht gerechnet. "Die leben wohl noch von der Aufstiegseuphorie", denkt der Villinger. OFV-Coach Sascha Ruf war natürlich bedient, wenn die Niederlage auch "etwas zu hoch ausgefallen" sei.

1500 Fans sehen den Spitzenreiter

Während mit dem 1. CfR Pforzheim (2:4 gegen Reutlingen) ein Aufstiegsfavorit schon die zweite Pleite kassierte, zitterte sich Großaspach beim 2:1 in Backnang zum dritten Sieg. "Natürlich sind wir extrem glücklich über diese drei Punkte", hatte SG-Trainer Evangelos Sbonias vor rund 1500 Fans ein packendes und umkämpftes Derby gesehen.