Auch die höherklassigen Nachwuchsteams des FC 08 Villingen, der SG DJK Donaueschingen und der DJK Villingen sind auf der Zielgeraden des Fußballjahres 2022.















A-JUNIOREN OBERLIGA

FC 08 Villingen – Stuttgarter Kickers (Sonntag, 13.30 Uhr). Die Nullachter und der Tabellenvierte aus Degerloch müssen sich im letzten Spiel des Jahres auf kalte Duschen einstellen. Die Stadt Villingen-Schwenningen hat die "Außerbetriebnahme der Warmwasserbereitung in den städtischen Sportanlagen" (Waschbecken/Duschen) zum 1. Dezember beschlossen. Für 08-Trainer Reiner Scheu ist diese Maßnahme "vor allem für den Gegner ein Unding!" Dieser heißt Stuttgarter Kickers, galt vor der Runde als heißer Meisterschaftskandidat. "Doch sie haben schon einige Punkte liegen gelassen", hofft Scheu, dass auch seinem Team gegen die Kickers eine Überraschung gelingt. "Wir wirken aber schon etwas ausgelaugt", verweist der 08-Coach auf die jüngsten Niederlagen in Freiberg (0:5), Mannheim (0:3) und in Sandhausen (2:3). "Wir werden aber noch einmal alles reinhauen", verspricht Scheu.

A-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FV Lörrach-Brombach – SG DJK Donaueschingen (Sonntag, 12.15 Uhr). Nach einer Vorrunde, von der sich die A-Jugend der SG DJK Donaueschingen mehr erhofft hätte, steht nun der erste Rückrundenspieltag an. Gegen die Gastgeber aus dem Dreiländereck, die mit 19 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangieren, erhofft sich Interimscoach Daniel Höll durchaus etwas. "Sollte unser Kader halbwegs vollständig sein und sollten die Jungs noch weiter zusammenrücken, dann ist in Lörrach ein Punkt für uns drin." Mit nur einem Zähler rangieren die Donaustädter am Tabellenende.

B-JUNIOREN OBERLIGA

1. FC Heidenheim - FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach der knappen 2:3-Niederlage beim Karlsruher SC steht das erste Rückrundenspiel an. Am Samstag fahren die Nullachter nach Heidenheim zum Tabellenführer. Im Auftaktspiel unterlag die Mannschaft von Sascha Duffner den Heidenheimern deutlich mit 0:4. Deshalb geht es nun beim Rückrundenauftakt um Wiedergutmachung. Die Nullachter wollen wichtige Punkte in Sachen Abstiegskampf mit nach Villingen bringen. "Uns erwartet ein schwieriges Spiel. Aber wir wollen mutig auftreten, auch wenn die Gastgeber der klare Favorit sein sind", sagt Duffner vor dem Spiel auf der Ostalb. Unter der Woche konnten die Villinger nicht mit dem gesamten Kader trainieren, da einige Leistungsträger krankheitsbedingt fehlten.

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FV Lörrach-Brombach – DJK Villingen (Samstag, 16.15 Uhr). Auch für den Aufsteiger vom Friedengrund steht das letzte Spiel des Jahres auf dem Plan. Dabei könnten die Villinger (8./14 Punkte) beim Tabellennachbarn aus Lörrach (9./12) mit einem Dreier nicht nur einen Direktkontrahenten etwas distanzieren, sondern auch einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

C-JUNIOREN VERBANDSLIGA

Offenburger FV II – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). Letzte Ausfahrt 2022: Heimatec Jugendarena. Auf dem Offenburger Kunstrasenplatz wollen die Nullachter nach wenig erfolgreichen Wochen das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden. Beim Tabellenvorletzten sollte für die Villinger, die den sechsten Rang belegen, auf jeden Fall ein Dreier herausspringen. "Wenn wir in der Defensive stabiler stehen und unser Potenzial auch sonst abrufen, sollte ein Sieg herausspringen. Diesen fordere ich auch ein", betont Morteza Yahyaijan vom 08-Trainerteam.