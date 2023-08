1 Die A-Junioren des FC 08 Villingen bereiten sich intensiv auf die neue Oberliga-Saison vor. Foto: Gürbüz

SC Freiburg, SSV Ulm, Stuttgarter Kickers oder SV Waldhof Mannheim: Auf die A-Junioren des FC 08 Villingen warten in der neuen Oberliga-Saison Hochkaräter. „Wir haben aber keine Angst“, sagt ein selbstbewusster 08-Coach Mustafa Gürbüz.









Es ist die vielleicht am besten besetzte A-Junioren-Oberliga in Baden-Württemberg aller Zeiten. Nicht nur der Nachwuchs des SC Freiburg stieg – übrigens zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga Südwest – in die zweithöchste Fußballklasse ab, sondern auch der SSV Reutlingen und der FC Astoria Walldorf verabschiedeten sich aus der deutschen Beletage. „Das sind also drei Bundesliga-Absteiger, auf die wir in der neuen Runde treffen“, weiß Mustafa Gürbüz, dass seine Schützlinge in jedem Spiel an das Limit gehen müssen.