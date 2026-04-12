FC 08 Villingen: Auch Leon Albrecht und Jonas Busam haben verlängert

Beim Villinger Oberligisten geht es nun personell und kurz vor dem so wichtigen Pokal-Halbfinale Schlag auf Schlag. Insgesamt schon neun Spieler sind bisher fix.
Der FC 08 Villingen setzt ein starkes Zeichen für die neue Saison und hat inzwischen mit insgesamt neun Spielern verlängert. Nach den bereits bekannten Vertragsverlängerungen von Gabriel Cristilli, Nico Tadic, Fabio Liserra, Angelo Rinaldi, Andrea Hoxha, Georgios Pintidis und Mattes Glück haben auch Leon Albrecht und Jonas Busam ihre Verträge beim FC 08 verlängert.