FC 08 Villingen: Auch Leon Albrecht und Jonas Busam haben verlängert

Beim Villinger Oberligisten geht es nun personell und kurz vor dem so wichtigen Pokal-Halbfinale Schlag auf Schlag. Insgesamt schon neun Spieler sind bisher fix.

Der FC 08 Villingen setzt ein starkes Zeichen für die neue Saison und hat inzwischen mit insgesamt neun Spielern verlängert. Nach den bereits bekannten Vertragsverlängerungen von Gabriel Cristilli, Nico Tadic, Fabio Liserra, Angelo Rinaldi, Andrea Hoxha, Georgios Pintidis und Mattes Glück haben auch Leon Albrecht und Jonas Busam ihre Verträge beim FC 08 verlängert.

Marcel Yahyaijan über die Vertragsverlängerungen „Die Gespräche liefen schon seit einiger Zeit im Hintergrund. Das Interesse der Spieler, beim FC 08 zu bleiben war sehr groß. Das unterstreicht auch was für eine tolle Mannschaft und einen tollen Mannschaftsgeist wir aktuell besitzen. Ein Großteil der Spieler spielt nun seit mehren Jahren beim FC 08, was die Kontinuität im Kader unterstreicht“, freut sich Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan, über diesen Coup.

An diesem Sonntag wurden nun auch die Vertragsverlängerungen von Abwehrspieler Jonas Busam und Mittelfeld-Akteur Leon Albrecht bekannt.

Last not least bleibt auch der leider am Kreuzband verletzte 22-jährige Gabriel Cristilli ein Nullachter. „Gabi“ befindet sich in der Rehabilitation, wird voraussichtlich noch mehrere Monate ausfallen. „Für uns war es selbstverständlich, dass wir den Vertrag mit Gabriel trotz seiner schweren Verletzung verlängern, da wir auch langfristig auf ihn setzen.“, so der Geschäftsführer Sport, Marcel Yahyaijan.

Das sagt Dominik Falk

Vorstandsmitglied Dominik Falk sagt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass sich diese Spieler wieder für den FC 08 Villingen entschieden haben. Das ist auch eine ungemein schöne Bestätigung für die tolle Arbeit unseres engagierten Sportgeschäftsführers Marcel Yahyaijan und für unser junges Vorstandsteam. Wir nehmen das mit als positiven Auf- und Antrieb für die kommenden Aufgaben.“