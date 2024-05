1 Coach Marco Kratzer möchte den ATSV Mutschelbach zum Klassenerhalt führen. Danach wird er ebenfalls zur U23 des Karlsruher SC wechseln. Foto: Eibner

Rückzug aus der Oberliga – ja oder nein? Der Villinger Gastgeber wird sich zeitnah entscheiden. Bei den Spielern ist die Moral intakt.









Link kopiert



Die Entscheidung wird beim ATSV Mutschelbach in wenigen Tagen fallen. Nur noch bis zum 31. Mai ist Zeit. Die Verantwortlichen befinden sich noch im Überlegungsprozess, ob sie nach dieser Saison freiwillig aus der Oberliga zurückziehen und in der Landesliga einen Neustart machen – oder ob sie in der höchsten Spielklasse Baden-Württembergs bleiben.