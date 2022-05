A-Junior Samet Yilmaz erzielt in Neckarsulm das Siegtor

1 08-Stürmer Ibrahim Diakité (links), der seinen zwölften Saisontreffer erzielte, gewinnt hier den Zweikampf gegen den Neckarsulmer Simon Doll. Foto: Eibner

Sport-Union Neckarsulm – FC 08 Villingen 1:2 (0:1). Der FC 08 hat einen verdienten Arbeitssieg bei den noch leicht abstiegsbedrohten Neckarsulmern gefeiert. A-Junior Samet Yilmaz erzielte sein erstes Oberliga-Tor zum 2:1.















"Bis auf die ersten 15 Minuten, in denen wir hinten nicht kompakt standen und zu viel zugelassen haben, war ich mit unserer Leistung zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben sich die Jungs nach zuletzt zwei englischen Wochen toll durchgebissen und eine ausgezeichnete Mentalität gezeigt", lobte 08-Chefcoach Marcel Yahyaijan nach dem Schlusspfiff in Neckarsulm sein Team.

Erich Sautner setzt spielerisch gute Akzente

Erstmals nach langer Zeit stand der überzeugende Mittelfeldakteur Erich Sautner wieder in der Startformation. Für ihn musste zunächst Mokhtar Boulachab auf die Bank. Ansonsten setzte Marcel Yahyaijan auf die Elf, die auch zuletzt gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen und in Freiberg begonnen hatte.

Ibrahima Diakité erhöht seine tolle Treffer-Quote

Die Neckarsulmer besaßen vor nur 100 Zuschauern die ersten beiden guten Chancen durch jeweils Philipp Seybold (7./12.). Dann gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Die letzte Viertelstunde vor der Pause ging klar an den FC 08. Kamran Yahyaijan hatte Pech mit einem Lattenschuss (37.) und Tevfik Ceylan scheiterte wenig später auch knapp. In der 43. Minute ließ Erich Sautner sein ganzes Können aufblitzen, als er Ibrahima Diakité mustergültig mit einem Pass in die Tiefe bediente und dieser das 1:0 erzielte. Es war der bereits der zwölfte Saisontreffer im 15. Spiel des Villinger Winter-Neuzuganges.

Sport-Union schafft zwischenzeitliches 1:1

Neckarsulm kam mit Elan nach der Pause aus der Kabine und baute Druck auf. Nach einem Pfostenschuss von Jonas Busam zogen die Württemberger einen Konter auf und glichen in der 65. Minute – nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt – durch Yannick Eitelwein zum 1:1 aus.

Doch die Villinger zeigten eine klasse Mentalität, waren sofort wieder da. In der 80. Minute ließ der zuvor eingewechselte A-Junior Samet Yilmaz den FC 08 jubeln. Es war der erste Oberliga-Treffer des 18-Jährigen. Mokhtar Boulachab hatte zuvor auf Tor von Sport-Union halb geflankt, halb geschossen. Torhüter Lukas Mai faustete den Ball zu kurz ab – mit einem cleveren Heber gelang Samet Yilmaz der Siegtreffer zum 2:1.

Samet Yilmaz bedankt sich bei seinen Trainern

Der Torschütze gab sich nachher bescheiden: "Ich bedanke mich bei den Trainern, dass sich mir in Freiberg und auch heute das Vertrauen geschenkt haben. Es ist ein tolles Gefühl, so ein wichtiges Tor in der Oberliga zu erzielen."

Bemerkenswert war auch, dass Marcel Yahyaijan mit Vitus Vochatzer bereits den vierten A-Juniorenspieler in dieser Saison in der ersten Mannschaft einsetzte.

Die Statistik

FC 08: Sy – Bruno, Chiurazzi, Ovuka, Tadic – Albrecht Busam (69. Liserra), Sautner (61. Boulachab), Ceylan, K.Yahyaijan (69. Yilmaz), Diakité. Sport-Union Neckarsulm: Mai – Doll (80. Robin Neupert), Klotz (46. Trainer Marcel Busch), Bellanave, Gebert, Seybold, Gotovac, Eitelwein (68. Demir), Steven Neupert, Mägerle, Pander. Tore: 0:1 Diakité (43.), 1:1 Eitelwein (65.). 1:2 Yilmaz (80.). Schiedsrichter: Felix Ehing (Welschingen).Zuschauer: 100.