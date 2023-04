1 Mokhtar Boulachab bejubelt das 3:0. Jonas Busam (rechts) freut sich mit. Foto:

Erstes Heimspiel von Reiner Scheu, erster Heimsieg des Jahres 2023! Der FC 08 Villingen hat am Samstagnachmittag mit dem verdienten 4:0-Derbyerfolg gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











550 Zuschauer sahen einen guten Auftritt der Nullachter, für die gegen den Südbaden-Rivalen aus dem Hegau Nico Tadic, Tevfik Ceylan und Doppelpacker Mokhtar Boulachab erfolgreich waren. Doch gleich vier Spieler verließen mit Verletzungen den Kunstrasen. „Diese Serie an Verletzungen macht mir mit Blick auf den Mittwoch schon Sorgen“, denkt 08-Trainer Reiner Scheu an das wichtige Pokal-Semifinale in Lahr.

Die Personalien

Wie erwartet hatte Reiner Scheu seine Startelf im Vergleich zur 7:2-Gala in Bietigheim nicht verändert. Bei den Rielasingern saß der Ex-Nullachter Patrick Peters zunächst auf der Bank, war immerhin vor dem Dauerregen dort geschützt. Dagegen durfte Gianluca Serpa an seiner früheren Wirkungsstätte von Beginn an sein Können zeigen.

Die erste Halbzeit

Der Regen war auch der Grund, weshalb doch noch einmal auf dem Kunstrasen gespielt wurde. Auf diesem machte der FC 08 gleich viel Druck. Nach einer schönen Kombination passte Leon Albrecht auf Nico Tadic, der überlegt zum frühen 1:0 (5.) einschlenzte. Gutes Zweikampfverhalten, präzises Direktspiel, kompaktes Zentrum, viel Kommunikation: Villingen beeindruckte in der Anfangsphase. Die Nullachter hatten aber Glück, dass Obed Ugondu (19.) eine Unsicherheit von Keeper Denis Klose (19.) nicht ausnutzte. Rielasingen kam besser ins Spiel, doch Torgefahr sieht anders aus. Auf der anderen Seite verpasste Torjäger Ibrahima Diakité (35.) knapp das 2:0, holte dann aber einen wichtigen Freistoß heraus. Spielführer Tevfik Ceylan (44.) zirkelte das Leder aus 22 Metern unhaltbar ins Netz.

Die zweite Halbzeit

Beim FC 08 ging es für den angeschlagenen Leon Albrecht (Oberschenkel) nicht weiter. Es kam Mokhtar Boulachab. Der Schuss des Ex-Nullachters Gianluca Serpa (50.) zeigte, dass sich die Hegauer etwas vorgenommen hatten, doch Boulachab (52.) zerstörte alle Hoffnungen der Gäste. Der Villinger hämmerte eine Diakité- Vorlage aus 15 Metern in die Maschen. Dem 3:0 war eine starke Balleroberung von Ergi Alihoxha, der wenig später mit einer Fußverletzung angeschlagen raus musste, vorausgegangen. Villingen machte einfach weiter. Erst verpasste der ebenfalls eingewechselte Gabriel Cristilli das 4:0, dann machte Boulachab (57.) seinen Doppelpack perfekt.

Nico Tadic (Nummer 8) brachte die Nullachter mit 1:0 in Führung. Foto: Marc Eich

Es hätte ein perfekter Nachmittag werden können, doch dann verletzte sich nach Albrecht und Alihoxha auch noch Georgios Pintidis (Sprunggelenk), der zuvor eine starke Partie abgeliefert hatte. Matthias Stüber ersetzte den Sechser. Bei den Hegauern durfte in der Schlussphase noch der ehemalige Villinger Patrick Peters ran. Es blieb beim auch in der Höhe verdienten 4:0. Allerdings musste mit Torwart Denis Klose (Oberschenkel) noch ein vierter Nullachter verletzt vorzeitig raus. So hielt am Ende Kevin Ehmann die Null fest. Für den FC 08, der gegen die starke Rielasinger Offensive kaum etwas zugelassen hatte, war es der erste Heimsieg in diesem Jahr. Die Bilanz von Reiner Scheu seit seinem Amtsantritt: 11:2 Tore und sechs Punkte! Der vorzeitige Klassenerhalt rückt immer näher.

Die schnellen Stimmen

„Wir hatten wieder eine starke Anfangsphase. Wir wollten nach dem 2:0 weiter nach vorne spielen. Das ist einfach eine tolle Truppe, die wieder gezeigt hat, dass sie auch wirklich gut Fußball spielen kann“, war 08-Trainer Reiner Scheu sichtlich zufrieden. Rielasingens Coach Claudio Lettieri sagte nach dem Derby: „Villingen hat natürlich ein gutes Spiel gemacht, wir haben dagegen einen richtig schlechten Tag erwischt.“ „Das war natürlich ein optimaler Start in die zweite Hälfte. Nun sind wir heiß auf das Pokal-Halbfinale am Mittwoch in Lahr“, betonte Mokhtar Boulachab.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose (79. Ehmann) – Busam, Bruno, Tadic, Liserra – Brändle, Pintidis (67. Stüber), Alihoxha (55. Cristilli), Albrecht (46. Boulachab), Ceylan – Diakité.

1. FC Rielasingen-Arlen: Dolezal – Abe (60. Bohlander), Almeida, Kunze (70. Arutunjan), Serpa, Malaj, Bleise, Ugondu, Adrovic (77. Peters), Berger, Malonga (58. Matt).

Tore: 1:0 Tadic (5.), 2:0 Ceylan (44.), 3:0 Boulachab (52.), 4:0 Boulachab (57.).

Schiedsrichter: Philipp Schlegel (SV Unterstadion).Gelbe Karten: Bruno, Busam/Malaj, Bleise, Ugondu, Arutunjan.

Zuschauer: 550.