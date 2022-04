1 08-Verteidiger Fabio Liserra (Mitte) wird von TSG-Spielertrainer Mario Marinic (rotes Trikot) unsanft angegangen. Leon Albrecht schaut zu. Foto: Eibner

Fußball-Oberligist FC Villingen musste sich am Donnerstagabend bei der TSG Backnang mit 2:4 (1:3) geschlagen geben. Nach dem 2:3 gegen Reutlingen war es für die Nullachter die zweite Niederlage in Folge.















Link kopiert

"Wir wollen kompakt agieren, also nicht so offen wie der FC Bayern am Ende gegen Villarreal", hatte Marcel Yahyaijan im Vorfeld seine Mannen auf die starke Offensive der Backnanger aufmerksam gemacht. Dabei dachte der Villinger Coach natürlich vor allem an Loris Maier und Mario Marinic, die beide jeweils schon 16 Treffer bejubelten. "Es wäre schon schön, wenn nach meiner letzten Runde die 2 vorne stehen würde. Vor allem möchte ich aber meine letzten Wochen als Fußballer genießen, Spaß mit diesem tollen Team haben", erwartete der nach der Saison 2021/22 nach Fellbach wechselnde Marinic im Etzwiesenstadion ein "Spiel auf Augenhöhe".

Stau und Personalien

Marcel Yahyaijan hatte im Mannschaftsbus viel mehr Zeit als gedacht, um seine Schützlinge auf das 28. Saisonspiel vorzubereiten. Viel Verkehr vor den Osterfeiertagen, dazu ein Unfall kurz vor dem Stadion – die Nullachter tauchten erst kurz nach 18 Uhr am Backnanger Sportgelände auf. Da hätte Schiedsrichter Jonathan Woldai die Partie eigentlich schon angepfiffen haben wollen. Als es dann um 19 Uhr endlich so weit war, standen im Vergleich zur 2:3-Heimniederlage gegen den SSV Reutlingen gleich vier neue Spieler in der Startelf. Daniel Wehrle, Comebacker Frederick Bruno, Nico Tadic und Harry Föll durften für Jonas Busam (Sperre), Tim Zölle, Mokhtar Boulachab und Erich Sautner (verletzt) ran. Bei den Gastgebern war Mario Marinic nach einer Erkrankung wieder fit.

Die erste Halbzeit

Wer dachte, dass sich die Nullachter nach der kleinen Odyssee gegen die starke TSG-Offensive erst einmal auf die Defensive konzentrieren, der täuschte sich. Nach fünf Stunden im Bus brachte Stürmer Ibrahima Diakité die Gäste bereits nach zwei Minuten überlegt mit 1:0 in Führung. Es war im zehnten Spiel der bereits siebte Treffer des Franzosen. Die rund 350 Zuschauer sahen in der Folge ein temporeiches und intensives Spiel, in dem der Tabellenvierte aus Backnang zunächst vor allem mit Standards für Torgefahr sorgte. Nach einem angeblichen Foul von Fabio Liserra im Villinger Strafraum zeigte Jonathan Woldai auf den Punkt. Mert Tasdelen (25.) schnappte sich das Leder, ließ 08-Torwart Ibrahima Sy keine Chance. Der 23-jährige Tasdelen hatte noch nicht genug, der Angreifer schnürte in der 36. Minute einen Doppelpack. Als dann Mario Marinic mit seinem 17. Saisontreffer (39.) – Sy war der Ball nach einer Flanke unglücklich aus der Hand gerutscht – sogar auf 3:1 erhöhte, hatte Backnang das gutklassige Oberliga-Spiel endgültig gedreht.

Die zweite Halbzeit

Marcel Yahyaijan reagierte, brachte Mokhtar Boulachab für Youngster Liserra. Zwar rettete Sy stark gegen Marinic (48.), doch gegen den 15-Meter-Schuss von Niklas Pollex war der Keeper drei Minuten später chancenlos. Nach dem siebten Gegentreffer innerhalb von 79 Spielminuten, die Reutlinger hatten am Samstag erstmals nach 28 Zeigerumdrehungen eingenetzt, ging es für die Nullachter nur noch um Schadensbegrenzung. Oder doch noch um mehr? Zumindest keimte nach dem 2:4 durch den ersten Saisontreffer von Harry Föll (54.), der einen Freistoß direkt verwandelt hatte, neue Hoffnung auf. Es war die letzte Aktion des philippinischen Nationalspielers, der durch Kamran Yahyaijan (Comeback nach Schulterverletzung) ersetzt wurde. Elf Minuten vor dem Ende kam mit Lhadji Badiane ein weiterer Angreifer. Kurz danach wurde ein Treffer von Mauro Chiurazzi (Handspiel) aberkannt. Es blieb beim am Ende verdienten 4:2-Sieg der Backnanger. Die Nullachter rutschten mit der zehnten Saisonniederlage auf den achten Platz ab.

Die schnelle Stimme

08-Trainer Marcel Yahyaijan meinte nach der Niederlage: "Nach dem großen Chaos bei der Anreise sind wir gut ins Spiel gekommen. Wir gehen mit 1:0 in Führung, verteidigen dann bis zur 30. Minute gut. Dann legt Backnang überragende 15 Minuten hin, profitiert aber auch von unseren Fehlern. In der zweiten Hälfte war es dann ein offener Schlagabtausch. Wenn wir das 3:4 machen, wird es noch einmal so richtig spannend."

Die Statistik

TSG Backnang: Dieseler – Dannhäußer, Doser, Rahn (85. Schwemmle), Leon Maier – Gleißner, Pollex (76. Santoro), Geldner, Loris Maier – Marinic (88. Weiller), Tasdelen.

FC 08 Villingen: Sy – Bruno, Ovuka, Chiurazzi, Liserra (46. Boulachab) – Tadic (79. Badiane), Wehrle (83. Zölle), Föll (56. K. Yahyaijan), Ceylan – Diakité, Albrecht.

Tore: 0:1 Diakité (2.), 1:1 Tasdelen (25., Foulelfmeter), 2:1 Tasdelen (36.), 3:1 Marinic (39.), 4:1 Pollex (51.), 4:2 Föll (54.).

Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Bonlanden).Gelbe Karten: Geldner, Pollex, Dannhäußer/Chiurazzi, Boulachab. Zuschauer: 350.